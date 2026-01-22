Ludzie mogli nie wiedzieć. Świątek ogłasza tuż po meczu. Wprost o Hurkaczu

Kilkanaście minut po godzinie 7:00 czasu polskiego rozpoczęło się kolejne spotkanie Igi Świątek na tegorocznym Australian Open. Spotkanie, w którym stawką był awans do trzeciej rundy wielkoszlemowych zmagań w Melbourne. A po drugiej stronie siatki znalazła się Czeszka - Marie Bouzkova.

Pierwszy set należał bezapelacyjnie do Polki, która już przy pierwszej okazji przełamała rywalkę. I choć po chwili sama straciła serwis, potem była już niemal bezbłędna, wygrywając tę odsłonę meczu 6:2.

W drugiej jednak Czeszka nawiązała już zdecydowaną walkę. Ba, w pewnym momencie prowadziła już 3:1, mając po swojej stronie przełamanie. Ale wtedy Iga Świątek jak gdyby powiedziała: "Stop". I wkroczyła do akcji. Efekt? Nasza wiceliderka rankingu WTA wygrała pięć kolejnych gemów, pieczętując swój awans.

Nie dziwi więc, że sama była finalnie zadowolona z tego, co zaprezentowała na korcie. Zauważyła jednak także, że warunki były wymagające, o czym - jak sama stwierdziła - kibice zgromadzeni na trybunach mogli nawet nie wiedzieć.

- Świetnie się czułam, grając dzisiaj. Byłam bardziej swobodna niż w pierwszej rundzie, więc chciałam iść w to na całego. Warunki jednak nie są łatwe. Nie wiem, czy było to czuć na trybunach, ale na korcie jest bardzo wietrznie. Musiałam się do tego dostosować. Dlatego jestem zadowolona ze swojego występu. To na pewno - przyznała Iga Świątek w wywiadzie przeprowadzonym tuż po spotkaniu.

A w rozmowie przed kamerą Canal+ rozszerzyła temat warunków panujących w Melbourne, odnosząc się do słów Huberta Hurkacza, który przyznał po porażce z Ethanem Quinnem, że nie był w stanie dostosować się do nich po tym, co zastał w Sydney podczas United Cup.

- Jest zupełnie inaczej. Piłki nie robią się takie wolne, jak w Sydney. W Sydney na początku latały jak pociski, później były bardzo puchate i zwalniały w powietrzu. (...) Tutaj te piłki pozostają raczej takie zbite, nie puszą się tak. I nawierzchnia jest szybsza, mniej chropowata. Jeśli chodzi o pogodę, to jest inaczej, bo jest wietrznie. Nie wiem, czy Hubiemu się to podobało, bo on wygrywa dużo serwisem, a trudno jest tu serwować cały czas równo, bo czasem ten wiatr sprawi, że ktoś źle podrzuci - powiedziała 24-latka.

Australian Open. Iga Świątek zabrała głos po awansie do 3. rundy

Na korcie Iga Świątek odniosła się jeszcze do kwestii swojej mentalności, pochwalona za to, że wciąż potrafi czerpać przyjemność ze swojej postawy, choć jest z reguły perfekcjonistką.

To prawda. Cóż... No dobra, nie zabrzmi to, jakbym była skromna. Ale po tylu zwycięstwach trudno doceniać pojedynczy mecz. Zazwyczaj jestem szczęśliwa, gdy już ukończę dany turniej. Oczywiście, jeśli wygram. Jeśli nie, jestem nieco mniej ukontentowana. Ale na pewno muszę się uczyć tego, by cieszyć się z każdego meczu, niczego nie brać za pewnik i grać tak, żeby wygrać. Dziś na pewno był dobry dzień

Potem została zapytana także o to, czy na przestrzeni lat zmieniło się jej nastawienie do rywalizacji na kortach Australian Open.

- Czułam, że moje podejście do rywalizacji od zawsze było naturalnie dobre. Ale warunki znacząco się zmieniły. Takie mecze stały się już dla mnie bardziej rutyną. Pamiętam, że w 2022 roku po ćwierćfinale wyrzuciłam moją rakietę w powietrze. Celebrowałam to tak, jak teraz cieszyłabym się z tytułu Wielkiego Szlema. Myślę, że perspektywa się zmieniła. Ale zawsze musisz przypominać sobie, by po prostu cieszyć się z gry. Nie zawsze jest to łatwe. W trakcie wielu meczów w roku masz zły dzień. Ale kluczowe jest, by wracać do tego odczucia. Między innymi dlatego Novak Djoković może grać przez tak długi czas. Osiągnął wszystko, ale wciąż cieszy się ze zwycięstw. Dobrze jest patrzeć na innych w taki sposób i szukać inspiracji - odpowiedziała Polka.

A na koniec ujawniła, jak spędza swój wolny czas na Antypodach.

Każdy dzień jest dniem plażowym. To sprawia mi wielką przyjemność. Po prostu cieszę się pobytem w Australii, szczerze. Mam nadzieję tylko, że wiatr się uspokoi. Na plaży bardzo wieje. Ale wczoraj spędziłam też sporo czasu na pracy, żeby to zbalansować

O awans do 1/8 finału Australian Open Iga Świątek zagra z Anną Kalinską. Rosjanka w meczu rozegranym w nocy ze środę na czwartek czasu polskiego pokonała w 73 minuty Austriaczkę Julię Grabher (6:3, 6:3). To spotkanie może stanowić formę ostrzeżenia dla naszej tenisistki.

