Partner merytoryczny: Eleven Sports

Los Rybakiny rozstrzygnięty. Mistrzyni "1000" za burtą. Znamy rywalkę Świątek na WTA Finals

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Do rozpoczęcia WTA Finals z udziałem Igi Świątek pozostało jeszcze kilka dni, ale dzisiaj rozstrzygnęła się istotna rzecz z perspektywy raszynianki. Poznaliśmy bowiem ostatnią rywalkę Polki w walce o tytuł w Rijadzie. Sytuacja rozstrzygała się między Jeleną Rybakiną a Mirrą Andriejewą. Reprezentantka Kazachstanu musiała pokonać Victorię Mboko, by wywalczyć awans do imprezy wieńczącej sezon. I dokonała tej sztuki, wygrywając 6:3, 7:6(4). Tym samym to ona uzupełniła stawkę arabskich rozgrywek.

Jelena Rybakina rywalizowała z Victorią Mboko o awans do półfinału WTA 500 w Tokio
Jelena Rybakina rywalizowała z Victorią Mboko o awans do półfinału WTA 500 w TokioDennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFPAFP

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Mirra Andriejewa ma niemal pewny awans do singlowych rozgrywek na WTA Finals. Rosjanka posiadała sporą przewagę w rankingu Race nad Jasmine Paolini oraz Jeleną Rybakiną. W ostatnim notowaniu 18-latka została jednak wyprzedzona przez Włoszkę. Wtedy też okazało się, że tenisistka z Italii ma już zagwarantowany start w grze pojedynczej w Rijadzie, bowiem Andriejewa nie stanęła na starcie imprezy rangi "500" w Tokio. To otworzyło też ścieżkę do awansu dla reprezentantki Kazachstanu. Po ubiegłotygodniowym zdobyciu tytułu w Ningbo, mistrzyni Wimbledonu 2022 potrzebowała co najmniej półfinału w japońskich zmaganiach, by zakwalifikować się do WTA Finals kosztem Mirry.

Zobacz również:

Iga Świątek po raz piąty z rzędu zagra w WTA Finals
Iga Świątek

Wiadomość od Igi Świątek na kilka dni przed WTA Finals. Oto co miała do przekazania Polka

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Droga Rybakiny do Rijadu wiodła przez... Kanadę. A to dlatego, że to właśnie reprezentantki tego kraju znalazły się na ścieżce Jeleny do upragnionego awansu. Po tym, jak w pierwszej rundzie WTA 500 w Tokio miała wolny los, później tenisistka występująca w barwach Kazachstanu zmierzyła się z Leylah Fernandez. Siódma rakieta świata wzięła skuteczny rewanż za bolesną porażkę poniesioną w Waszyngtonie. Tym razem wygrała 6:4, 6:3. Dzisiaj zmierzyła się z Victorią Mboko - sensacyjną triumfatorką tegorocznej imprezy rangi "1000" w Montrealu. Tam 19-latka pokonała po drodze do tytułu m.in. Rybakinę. W piątek sytuacja potoczyła się po myśli Jeleny.

    Zobacz również:

    Anna-Lena Friedsam walczyła z Lindą Klimovicovą o awans do ćwierćfinału WTA 125 w Rovereto
    Tenis

    Polka rywalizowała z Niemką o ćwierćfinał turnieju WTA. Triumf niżej notowanej zawodniczki

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      WTA Tokio: Jelena Rybakina kontra Victoria Mboko w ćwierćfinale

      Mecz rozpoczął się od serwisu Rybakiny. Już na "dzień dobry" reprezentantka Kazachstanu musiała bronić break pointa. Zrobiła to jednak skutecznie i finalnie premierowy gem powędrował na konto mistrzyni Wimbledonu sprzed trzech lat. Po zmianie stron Jelena przeszła do ofensywy. Tym razem to ona miała okazje na przełamanie. Ostatnią z dwóch szans zamieniła na breaka. Chwilę później zrobiło się już 3:0 z perspektywy 7. tenisistki rankingu WTA. W następnych minutach starsza z zawodniczek kontrolowała sytuację. Set zakończył się zwycięstwem Jeleny 6:3.

      Druga część pojedynku od początku przebiegała pod dyktando serwujących. Obejrzeliśmy jedynie dwa break pointy - jeden w siódmym gemie dla reprezentantki Kazachstanu, a w trakcie dwunastego rozdania swoją okazję na przełamanie miała Mboko. To był też jednocześnie setbol dla Kanadyjki. Rybakina wyszła jednak z opresji i po walce na przewagi doprowadziła do tie-breaka. Decydująca rozgrywka od początku układała się po myśli Jeleny. Szybko wyszła na prowadzenie 4-1, a potem kontrolowała przewagę jednego mini przełamania. Ostatecznie mistrzyni Wimbledonu 2022 wygrała spotkanie 6:3, 7:6(4).

      Zobacz również:

      Erika Andriejewa to starsza siostra Mirry
      Tenis

      Dwie wygrane ze Świątek, teraz inna Polka na rozkładzie. Radość w rodzinie Andriejewych

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        W ten sposób reprezentantka Kazachstanu zameldowała się w półfinale WTA 500 w Tokio, gdzie zmierzy się z Lindą Noskovą. Najważniejszy z perspektywy Rybakiny jest jednak awans do WTA Finals. Tym samym znamy już pełen skład rywalek Igi Świątek w walce o tytuł w Rijadzie. Oprócz Polki zobaczymy w Arabii: Arynę Sabalenkę, Coco Gauff, Amandę Anisimovą, Jessicę Pegulę, Madison Keys, Jasmine Paolini oraz Jelenę Rybakinę. Szykuje się pasjonująca walka o trofeum. Rozgrywki wieńczące sezon w głównym cyklu WTA odbędą się w dniach 1-8 listopada.

        Tokio (K)
        Ćwierćfinały
        24.10.2025
        05:00
        Zakończony
        Wszystko o meczu
        Casper Ruud - Stan Wawrinka. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Tenisistka w sportowym stroju podczas meczu na korcie, zebrane włosy w długi warkocz, skupiona wyraz twarzy oraz zaciśnięta pięść sygnalizująca motywację i determinację. W tle rozmazana publiczność.
        Jelena RybakinaMinas Panagiotakis/Getty Images via AFPAFP
        Zawodniczka tenisowa ubrana w niebieską sukienkę sportową po udanym punkcie na korcie, dynamicznie zaciśnięta pięść i wyraźna emocja na twarzy, w tle rozmazana publiczność podczas turnieju.
        Victoria MbokoMinas Panagiotakis/Getty Images via AFPAFP
        Tenisistka w czerwonym stroju sportowym z daszkiem Nike, stoi na korcie i patrzy na swoją rękę z wyrazem skupienia na twarzy.
        Mirra AndriejewaGreg BAKERAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja