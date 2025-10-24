Los Rybakiny rozstrzygnięty. Mistrzyni "1000" za burtą. Znamy rywalkę Świątek na WTA Finals
Do rozpoczęcia WTA Finals z udziałem Igi Świątek pozostało jeszcze kilka dni, ale dzisiaj rozstrzygnęła się istotna rzecz z perspektywy raszynianki. Poznaliśmy bowiem ostatnią rywalkę Polki w walce o tytuł w Rijadzie. Sytuacja rozstrzygała się między Jeleną Rybakiną a Mirrą Andriejewą. Reprezentantka Kazachstanu musiała pokonać Victorię Mboko, by wywalczyć awans do imprezy wieńczącej sezon. I dokonała tej sztuki, wygrywając 6:3, 7:6(4). Tym samym to ona uzupełniła stawkę arabskich rozgrywek.
Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Mirra Andriejewa ma niemal pewny awans do singlowych rozgrywek na WTA Finals. Rosjanka posiadała sporą przewagę w rankingu Race nad Jasmine Paolini oraz Jeleną Rybakiną. W ostatnim notowaniu 18-latka została jednak wyprzedzona przez Włoszkę. Wtedy też okazało się, że tenisistka z Italii ma już zagwarantowany start w grze pojedynczej w Rijadzie, bowiem Andriejewa nie stanęła na starcie imprezy rangi "500" w Tokio. To otworzyło też ścieżkę do awansu dla reprezentantki Kazachstanu. Po ubiegłotygodniowym zdobyciu tytułu w Ningbo, mistrzyni Wimbledonu 2022 potrzebowała co najmniej półfinału w japońskich zmaganiach, by zakwalifikować się do WTA Finals kosztem Mirry.
Droga Rybakiny do Rijadu wiodła przez... Kanadę. A to dlatego, że to właśnie reprezentantki tego kraju znalazły się na ścieżce Jeleny do upragnionego awansu. Po tym, jak w pierwszej rundzie WTA 500 w Tokio miała wolny los, później tenisistka występująca w barwach Kazachstanu zmierzyła się z Leylah Fernandez. Siódma rakieta świata wzięła skuteczny rewanż za bolesną porażkę poniesioną w Waszyngtonie. Tym razem wygrała 6:4, 6:3. Dzisiaj zmierzyła się z Victorią Mboko - sensacyjną triumfatorką tegorocznej imprezy rangi "1000" w Montrealu. Tam 19-latka pokonała po drodze do tytułu m.in. Rybakinę. W piątek sytuacja potoczyła się po myśli Jeleny.
WTA Tokio: Jelena Rybakina kontra Victoria Mboko w ćwierćfinale
Mecz rozpoczął się od serwisu Rybakiny. Już na "dzień dobry" reprezentantka Kazachstanu musiała bronić break pointa. Zrobiła to jednak skutecznie i finalnie premierowy gem powędrował na konto mistrzyni Wimbledonu sprzed trzech lat. Po zmianie stron Jelena przeszła do ofensywy. Tym razem to ona miała okazje na przełamanie. Ostatnią z dwóch szans zamieniła na breaka. Chwilę później zrobiło się już 3:0 z perspektywy 7. tenisistki rankingu WTA. W następnych minutach starsza z zawodniczek kontrolowała sytuację. Set zakończył się zwycięstwem Jeleny 6:3.
Druga część pojedynku od początku przebiegała pod dyktando serwujących. Obejrzeliśmy jedynie dwa break pointy - jeden w siódmym gemie dla reprezentantki Kazachstanu, a w trakcie dwunastego rozdania swoją okazję na przełamanie miała Mboko. To był też jednocześnie setbol dla Kanadyjki. Rybakina wyszła jednak z opresji i po walce na przewagi doprowadziła do tie-breaka. Decydująca rozgrywka od początku układała się po myśli Jeleny. Szybko wyszła na prowadzenie 4-1, a potem kontrolowała przewagę jednego mini przełamania. Ostatecznie mistrzyni Wimbledonu 2022 wygrała spotkanie 6:3, 7:6(4).
W ten sposób reprezentantka Kazachstanu zameldowała się w półfinale WTA 500 w Tokio, gdzie zmierzy się z Lindą Noskovą. Najważniejszy z perspektywy Rybakiny jest jednak awans do WTA Finals. Tym samym znamy już pełen skład rywalek Igi Świątek w walce o tytuł w Rijadzie. Oprócz Polki zobaczymy w Arabii: Arynę Sabalenkę, Coco Gauff, Amandę Anisimovą, Jessicę Pegulę, Madison Keys, Jasmine Paolini oraz Jelenę Rybakinę. Szykuje się pasjonująca walka o trofeum. Rozgrywki wieńczące sezon w głównym cyklu WTA odbędą się w dniach 1-8 listopada.