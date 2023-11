Los Amerykanki wisi na włosku, musi liczyć na Świątek. Prawdziwy rollercoaster

Przed rozpoczęciem piątkowych zmagań w grupie Chetumal wiedzieliśmy, że teoretycznie wszystko jeszcze może się zdarzyć . Każda zawodniczka miała tak naprawdę szanse na awans do półfinału. Najbliżej tego była oczywiście Iga Świątek , która potrzebowała zaledwie dwóch wygranych gemów w pojedynku z Ons Jabeur . Miejsce Polki w najlepszej "4" mogła także zagwarantować... Marketa Vondrousova . Wystarczył do tego jeden wygrany set Czeszki w starciu z Coco Gauff .

Już przed rozpoczęciem spotkania wiedzieliśmy, że mecz... może trochę potrwać. Wszystko ze względu na fakt, że tuż po zakończeniu spotkania pomiędzy Aryną Sabalenką a Jeleną Rybakiną pojawił się pierwszy tego dnia deszcz. Panie ostatecznie wyszły jednak na kort, żeby rozpocząć spotkanie. Nie na długo, bowiem w drugim gemie pojedynek został przerwany, a tenisistki zeszły do szatni.

Widać było jednak, że Coco Gauff nie weszła najlepiej w to spotkanie. Od razu straciła swój serwis i wyglądała na kogoś, kto nie może się odnaleźć w tym warunkach, które panowały na korcie. Po tym, jak zawodniczki wznowiły rywalizację, mogliśmy zobaczyć festiwal kuriozalnych wymian. Wszystko przez to, że zawodniczki walczyły bardziej nie z przeciwniczką, a z wiatrem, który przy wzmógł się z powodu chmur, które krążyły nad kortem w Cancun.

Rozregulowana Coco Gauff przez warunki na korcie w Cancun

Potem nastąpił zwrot akcji. Gauff wyrównała stan rywalizacji na 3:3 i od tego momentu Panie zaczęły iść gem za gem, aczkolwiek zdecydowanie lepiej radziły sobie na returnie. Przy stanie 5:5 0-15 z perspektywy serwującej Coco doszło do kolejnej przerwy w tym meczu.

Powrót na kort nastąpił stosunkowo szybko, ale zupełnie nie ułożył się po myśli Amerykanki. Ostatnie dwa gemy pierwszego seta trafiły na konto tegorocznej mistrzyni Wimbledonu , która wygrała partię wynikiem 7:5 . W tym momencie Czeszka przypieczętowała awans Igi Świątek do półfinału WTA Finals .

Na początku drugiej partii doszło do przerwania meczu po raz trzeci. Po powrocie na kort widać było jednak pewną zmianę w nastawieniu Coco Gauff , która zaczęła sobie lepiej radzić. W efekcie zbudowała przewagę i wyszła na prowadzenie 5:2 . Potem jednak doszło do kompletnej zapaści ze strony Amerykanki . Nie pomagał w tym wiatr, który przy jednej z ważnych piłek ewidentnie przeszkodził 19-latce .

Vondrousova wygrała cztery gemy z rzędu i serwowała po wygraną w meczu. Nie wykorzystała swojej szansy. Doszło do tie-breaka, gdzie skuteczniejsza była Gauff i to Amerykanka zapisała drugą partię na swoim koncie, wygrywając ją 7:6(4) .

Na początku decydującego seta Panie solidarnie wygrywały swoje gemy serwisowe. Ta sytuacja zmieniła się przy stanie 2:2 , kiedy doszło do pierwszego przełamania na korzyść Amerykanki . Prowadząc 4:2 , Gauff miała okazję na zdobycie kolejnej przewagi, ale nie wykorzystała dwóch szans.

Mimo to nie wyprowadziło to jej z równowagi i potrafiła tym razem "dowieźć" przewagę, które wypracowała sobie w środku seta. Coco wygrała trzecią partię 6:3. Mimo wygranej, Amerykanka nie jest pewna awansu do półfinału WTA Finals. Gauff musi liczyć na pomoc ze strony Igi Świątek w meczu z Ons Jabeur. W przypadku wygranej Tunezyjki z Polką w dwóch setach, Amerykanka pożegna się z turniejem po fazie grupowej.