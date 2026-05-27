Przed startem tegorocznej edycji turnieju rangi Wielkiego Szlema na kortach Roland Garros polski kibic patrzył z zainteresowaniem na to, co wydarzy się w trzeciej rundzie drabinki Igi Świątek. O ile awans naszej najlepszej tenisistki do tego etapu wydawał się właściwie pewien, o tyle jej rywalka stanowiła pewną niewiadomą.

W przewidywaniach widniała oczywiście zmora Igi, a więc Jelena Ostapenko. Łotyszka nie należy jednak do najbardziej regularnych zawodniczek, więc można było liczyć na pewną niespodziankę. Ostatecznie Świątek swoje zadanie wykonała we wczesne środowe popołudnie na korcie centralnym.

Linette triumfuje z Ostapenko. Jest komunikat po sensacji w Paryżu

Ostapenko miała więcej problemów, a po drugiej stronie siatki stała Magda Linette. Poznanianka sprawiła wyżej notowanej przeciwniczce mnóstwo problemów. Ostatecznie Linette zachowała więcej chłodnej krwi w kluczowych momentach i w końcówce wybiła rywalce tenis z głowy.

Polka tym samym zapisała na swoim koncie sensacyjny triumf 6:2, 2:6, 6:2 i zagra z Igą Świątek o udział w czwartej rundzie. Zaraz po meczu w mediach społecznościowych organizatorów Roland Garros pojawiły się pochwalne komunikaty na cześć tego, co zrobiły Iga i Linette.

""Na szczęście dla Świątek jej najbardziej dominujący gem serwisowy przyszedł w idealnym momencie - przy stanie zamykającym mecz z tegoroczną mistrzynią z Abu Zabi. Polka wygrała gema do zera, pieczętując awans do trzeciej rundy, gdzie czeka ją polski pojedynek z Magdą Linette, która wyeliminowała byłą mistrzynię Jelenę Ostapenko" - czytamy na "rolandgarros.com".

Magda Linette w meczu z Jeleną Ostapenko MOHAMMED BADRA PAP/EPA

Jelena Ostapenko, Roland Garros 2026 MOHAMMED BADRA PAP/EPA

Francisco Roig i Iga Świątek MATTHIEU MIRVILLE AFP





