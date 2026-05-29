Artur Gac, Interia: Czy dzisiaj na korcie Philippe'a Chatriera może dojść do sytuacji, że to Magda Linette pokona Igę Świątek i awansuje do czwartej rundy Rolanda Garrosa?

Paweł Strauss: - Arturze, to krótkie piłki. Kto ostatnio wygrał ich mecz?

- Kto ją coachuje?

Agnieszka Radwańska.

- No to mamy obraz niezłego teamu. Agnieszka była zawsze bardzo inteligentnym graczem. Nie miała może takich warunków fizycznych jak Iga Świątek, ale dobrze wiedziała co zrobić z piłką, żeby przeciwnicy mieli problemy. To wyszło może też z pewnego systemu treningowego, który miała jak była młodą juniorką. Wówczas dostała pozwolenie trenowania na obiekcie wojskowym w Krakowie. Razem z siostrą Ulą. Tam był kort, co wtedy było w ogóle unikalne, bo czasy były trudne, ale był w dodatku taki o podobnej nawierzchni do trawy. I tam Agnieszka nauczyła się po prostu dobrej gry na trawie, czyli podcinać piłki, slajsować, grać skróty i tak dalej. To wyrobiło też u niej umiejętność bycia cwaną na korcie. Jeżeli do Magdy Linette, jej dobrej siły, fizyczności i wzrostu, Agnieszka dołączy te swoje drobiazgi, to może być zupełnie, zupełnie dobry mecz. Tylko nie wiem jak Magda fizycznie może wytrzymać to spotkanie.

No właśnie to chciałem powiedzieć. Czy tutaj tym największym zagrożeniem nie jest właśnie intensywność, bo widać było też, ile Magdę kosztowały mecze pierwszej i drugiej rundy. Tu widzę największe zagrożenie.

- Tego na teraz nie wiemy. Nie wiem jak oni na tym etapie są gotowi fizycznie, na ile dotychczasowe mecze wyrządziły zniszczenia w jej ciele. To wie tylko najbliższy sztab Magdy Linette, w tym Agnieszka.

Ale absolutnie nie wyklucza pan właśnie takiego scenariusza, że Magda ma narzędzia i możliwości, które mogą sprawić, że dokona niemożliwego właśnie w Paryżu?

- Nie wiem czy ma, ale na pewno dostała. Agnieszka jest bardzo inteligentną trenerką, była inteligentną zawodniczką, wie co robić i ma swój obraz tego meczu, który spróbuje zaszczepić w Magdzie.

To, o czym pan powiedział, wybrzmiało też z ust Linette pod adresem Radwańskiej. Poza m.in. wyraźną poprawą forhendu, zaakcentowała u Agnieszki niesamowitą umiejętność podpowiedzi.

- Tak, bo w boksie trenerskim co jest ważne? Nie za dużo mówić, ale powiedzieć jedno lub dwa zdania, które naprawdę pomogą. Tu nie chodzi o to, by krzyczeć "come on, come on" i tak dalej, czy pokazywać się w telewizji, wstawać jak jest ważna piłka, żeby samemu zaistnieć. Rzecz w tym, żeby coś konkretnego zrobić, po prostu dać podpowiedź, która pomoże w meczu, inteligentną podpowiedź.

Polską publiczność w Paryżu oczarowuje Maja Chwalińska. Jej wygrane to zwycięstwa pięknego tenisa, który często przegrywa z brutalną siłą i może dlatego kibice w tej chwili tak zakochują w tej filigranowej, drobnej Mai. Ma w nogach już pięć spotkań w tych arcywymagających warunkach, a wygrywa set z mistrzynią olimpijską do zera, podobnie wczoraj z Mertens drugą partię.

- Maja zawsze była wielkim talentem i ona może jest małego wzrostu, ale ma w stosunku do ciała dosyć długie nogi. Przede wszystkim wspaniale czyta grę, to jest ważne. Tylko miała dużo niefarta w życiu ze sprawami zdrowotnymi. To jej zatrzymało karierę, ale wygląda na to, że przeszła przez to i idzie dalej. Także życzymy jej jak najlepiej. Bardzo inteligentna zawodniczka, bardzo miła, bardzo fajna. Każdy by chciał, żeby jej się udało.

Ona może być takim absolutnie czarnym koniem tego turnieju?

- Może, nie wiem. Też nie wiem, jak fizycznie wytrzyma. Tu chodzi o wszystko, psychikę i fizyczność. Ale czemu nie, może zrobi szarżę jak Emma Raducanu na US Open od eliminacji do samego szczytu? Do tej pory to już i tak piękny akcent polskiego tenisa, chociaż szkoda, że chłopcy odpadli.

Z Paryża - Artur Gac

