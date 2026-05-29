Linette i Świątek walczyły o 4. rundę Roland Garros. 85 minut polskiego starcia

Mateusz Stańczyk

Piątkowe zmagania w ramach Roland Garros 2026 dostarczyły nam polskie święto na Court Philippe-Chatrier. W samo południe na główną arenę paryskiego Szlema wyszły Magda Linette i Iga Świątek, by stoczyć ze sobą batalię o awans do czwartej rundy. Raszynianka chciała się zrewanżować za sensacyjną porażkę poniesioną dwa miesiące temu w Miami. Mecz zaczął się od prowadzenia Linette 2:0, ale potem do głosu doszła Świątek. Ostatecznie Iga triumfowała 6:4, 6:4. Wiemy już, z kim zagra o ćwierćfinał.

Magda Linette i Iga Świątek walczyły o awans do czwartej rundy Roland Garros
Magda Linette i Iga Świątek walczyły o awans do czwartej rundy Roland Garros

Po losowaniu głównej drabinki Roland Garros, które odbyło się 21 maja, sporo mówiło się o potencjalnym starciu Igi Świątek z Jeleną Ostapenko w trzeciej rundzie. Polka wykonała swoje zadanie, dotarła do 1/16 finału tracąc tylko osiem gemów. Na "dzień dobry" pokonała Emerson Jones, potem Sarę Bejlek. Problemy napotkała za to Łotyszka. O ile w premierowej fazie zdołała wygrać z Ellą Seidel, tak w drugiej przeszkody już nie przebrnęła. Na drodze mistrzyni turnieju z 2017 roku stanęła Magda Linette. Poznanianka rozegrała bardzo solidne spotkanie, zwyciężając 6:2, 2:6, 6:2.

Dzięki temu czekało nas drugie bezpośrednie starcie pomiędzy Linette i Świątek w tym sezonie, a trzecie ogółem. W październiku 2023 roku, podczas WTA 1000 w Pekinie, Iga triumfowała 6:1, 6:1. Dwa miesiące temu też zanosiło się na gładką wygraną Raszynianki, ale po pierwszym secie doszło do zwrotu akcji. Ostatecznie to 34-latka zwyciężyła 1:6, 7:5, 6:3. W piątek o godz. 12:00 na Court Philippe-Chatrier czterokrotna mistrzyni paryskiego Szlema polowała na rewanż za porażkę poniesioną na Florydzie.

Roland Garros: Magda Linette kontra Iga Świątek w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Linette. Trzecia rakieta świata dobrze weszła w spotkanie, wygrała pierwsze dwie akcje. Potem jednak Magda wyszła ze stanu 0-30, na koniec posyłając świetne podanie. I to wywołało jakby trochę nerwowości po stronie Świątek. Można to było dostrzec w ostatnich wymianach drugiego gema. Po błędzie doszło do przełamania na korzyść Poznanianki i zrobiło się 2:0 dla starszej z naszych reprezentantek. W następnych minutach zobaczyliśmy skuteczną odpowiedź Igi. Raszynianka zdominowała kolejny fragment rywalizacji, 34-latka zdobywała tylko pojedyncze punkty. Po pięciu rozdaniach to turniejowa "3" znalazła się z przodu z przewagą przełamania.

Po zmianie stron znów nastąpił lekki kryzys po stronie Świątek. Zrobiła podwójny błąd serwisowy i pojawiły się dwie okazje dla Linette na 3:3. Pierwszą Iga obroniła dobrym podaniem, ale przy następnej szansie Magda przechytrzyła będącą przy siatce Raszyniankę. Na koniec siódmego gema Poznanianka posłała świetny serwis i ponownie objęła prowadzenie. 34-latka szukała agresywnych returnów. Kolejnych próbowała podczas ósmego rozdania, ale tym razem trzecia rakieta świata pewnie zachowała podanie. Panie wchodziły w kluczowy moment seta.

Przy stanie 4:4 pojawiły się problemy u Linette. Początkowo było 30-0 dla Świątek, później 30-30. Następnie zobaczyliśmy podwójny błąd serwisowy Magdy, a to oznaczało szansę dla Igi na przełamanie. Raszynianka zaatakowała returnem drugie podanie Poznanianki, przejęła inicjatywę w wymianie i zakończyła gema uderzeniem kończącym z forhendu wzdłuż linii. Po zmianie stron czterokrotna triumfatorka Roland Garros serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Nasza najwyżej notowana tenisistka dopełniła dzieła, wykorzystując drugiego setbola. Po wyczerpującej wymianie zapewniła sobie wynik 6:4 w pierwszej partii.

Świątek próbowała utrzymać tempo, jakie zafundowała w pierwszej części pojedynku. Już na starcie kolejnej fazy starcia naciskała na Linette returnem. Początkowo Poznanianka posiadała piłkę na 1:0, ale Iga doprowadziła do walki na przewagi. Raszynianka poszła za ciosem. Na koniec gema w niesamowitym stylu wybroniła się lobem do narożnika, po którym totalnie odwróciła losy wymiany i finalnie to Magda popełniła błąd. Trzecia rakieta świata wyraźnie się rozkręciła. Przede wszystkim zaczęła łatwiej utrzymywać własne podania, co od razu zwiększało presję po stronie Linette.

W trakcie trzeciego rozdania Świątek prowadziła 30-15, ale ostatecznie 34-latka utrzymała swoje podanie, przez co utrzymała kontakt z Igą. Kilka minut później 73. zawodniczka rankingu WTA została już jednak przełamana po raz drugi w tej partii. Przy stanie 4:1 dla Raszynianki nastąpiło lekkie rozluźnienie po stronie czterokrotnej triumfatorki Roland Garros. Wkradło się kilka błędów, które spowodowały dwa break pointy z rzędu dla Linette. Już przy pierwszym Magda genialnie popracowała w defensywie i skontrowała swoją młodszą koleżankę z kadry. Po siedmiu rozdaniach Poznanianka znów złapała kontakt z turniejową "3".

W związku z tym w ósmym gemie pojawiła się większa presja na serwisie Świątek. Dodatkowo próbowała ją zwiększać Linette, wchodząc agresywnie w kort na returnie. Było 30-30, ale od tego momentu dwa punkty wpadły na konto Igi. Magda dorzuciła jeszcze czwarte "oczko", przez co Raszynianka musiała zamykać starcie przy własnym podaniu. Trzecia rakieta świata doskonale poradziła sobie z tym wyzwaniem. Po 85 minutach gry mogła się cieszyć ze zwycięstwa 6:4, 6:4. Rywalką w czwartej rundzie będzie Marta Kostiuk. Ukrainka posiada w tym sezonie bilans 15-0 na kortach ziemnych. Pierwszy triumf zanotowała podczas BJK Cup w Gliwicach, pokonując Magdę Linette. Potem wygrała turnieje WTA 250 w Rouen i "1000" w Madrycie. Dziś zwyciężyła w dwóch setach z Viktoriją Golubic. Zapowiada się na bardzo ciekawy pojedynek w niedzielę, czyli w dniu urodzin Raszynianki.

Dokładny zapis relacji z meczu Magda Linette - Iga Świątek jest dostępny TUTAJ. Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Kobieta w sportowym stroju i czapce z daszkiem unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu, wyglądając na skupioną i pełną energii.
Magda LinetteFoto OlimpikAFP
Sportowiec w jasnej koszulce i czapce z daszkiem świętuje sukces na korcie tenisowym, wykonując gest zaciśniętej pięści. W tle rozmyte niebieskie tło i fragment rakiety tenisowej.
Iga ŚwiątekXiao YijiuAFP
Iga Świątek i Magda Linette
Iga Świątek i Magda LinetteFoto OlimpikAFP


