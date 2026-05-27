Linette i Świątek jeszcze nie wyszły na kort, a już przeszły do historii. Wyjątkowy mecz na Roland Garros

Magda Linette nie miała łatwego wejścia w zmagania tegorocznego Rolanda Garrosa - w pierwszej rundzie zmierzyła się z Terezą Valentovą i pokonała Czeszkę po trzech zaciętych setach 5:7, 6:4, 7:6 (11-9).

W następnym etapie wielkoszlemowych zawodów na Poznaniankę czekała tymczasem jeszcze wyżej klasyfikowana przeciwniczka - Jelena Ostapenko. 34-latka jak zawsze nie miała zamiaru tanio sprzedać skóry i zwyciężyła z przedstawicielką Łotwy 6:2, 2:6, 6:2. To zaś oznacza jedno.

Roland Garros 2026: Linette i Świątek przechodzą (znowu) do historii. Takiego meczu jeszcze nie było

Linette w trzeciej rundzie zagra z nikim innym jak... Igą Świątek. Choć nie będzie to pierwsze starcie obu tenisistek (grały poprzednio ze sobą w marcu tego roku w Miami oraz w październiku 2023 w Pekinie), to będzie to jednak naprawdę wyjątkowy pojedynek między tymi sportsmenkami.

Jak bowiem wskazano na profilu "OptaAce" mecz Linette - Świątek będzie pierwszym w erze open polsko-polskim spotkaniem w głównej drabince singla na Rolandzie Garrosie, zarówno biorąc pod uwagę grę pań, jak i panów. Już teraz można więc mówić o historycznym przełomie.

Roland Garros. Świątek chce znów zdobyć tytuł, Linette walczy o najlepszy wynik w karierze

Mecz między Poznanianką i Raszynianką odbędzie się 29 maja, godzina - nawet przybliżona - nie jest na razie znana. Iga Świątek jak dotychczas raczej gładko pokonywała kolejne oponentki na RG - zaczęła od triumfu nad Emerson Jones 6:1, 6:2, potem zaś odprawiła z kwitkiem Sarę Bejlek 6:2, 6:3.

Warto nadmienić, że obie Polki mają wyjątkowo mocne motywacje, aby zwyciężyć w piątkowym współzawodnictwie - Świątek po roku przerwy znów chce powrócić na tron w Paryżu, z kolei Linette, jeśli wygra, osiągnie swój najlepszy w karierze wynik w stolicy Francji. Będzie się działo.

Iga Świątek AFP

Magda Linette Martin Keep AFP

