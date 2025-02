Iga Świątek - obrończyni tytułu - triumfatorka trzech poprzednich edycji imprezy w Katarze - znalazła się wśród ośmiu najlepszych tenisistek tegorocznego turnieju WTA 1000 w Dosze. Awans do ćwierćfinału nie przyszedł jej jednak łatwo, bo wyzwanie polskiej tenisistce rzuciła Linda Noskova. Czeszka najpierw w świetnym stylu wygrała po tie-breaku pierwszego seta, a potem do ostatniej piłki walczyła o to, by sprawić niespodziankę, odprawiając z kwitkiem wiceliderkę światowego rankingu. Ostatecznie górą była jednak Polka, wygrywając 6:7 (1-7), 6:4, 6:4 . Mecz trwa nieco ponad 2,5 godziny. Reklama

Zabójczą bronią Lindy Noskovej w starciu z Igą Świątek był zwłaszcza piekielnie niebezpieczny serwis. Sztandarowym przykładem jego siły i precyzji był 10. gem pierwszego seta, którego losy Czeszka rozstrzygnęła czterema asami . Dlatego też po spotkaniu Polka chwaliła ten element gry swojej rywalki przed kamerą Canal+ Sport.

- Z serwisem Lindy czułam się bezradnie, bo serwowała naprawdę fantastycznie. Robiła asy z dwójek (drugich serwisów - przyp. red.) i czasami wręcz nie dotykałam piłki przez dwie minuty, bo serwowała po prostu za dobrze. Więc było to wymagające i takie frustrujące, no bo za bardzo nie mogłam nic na to poradzić. Ale cieszę się, że właśnie docisnęłam w tym drugim i trzecim secie, bo wiedziałam, że nie da się po prostu tak grać w nieskończoność i że pojawią się szanse - przyznała Iga Świątek.

I jak dodała - to, co wyczyniała podczas własnego podania Linda Noskova, mogło przywoływać wspomnienia z jej półfinałowej potyczki tegorocznego Australian Open. - Ostatnio z Madison Keys miałyśmy podobną sytuację. Ona zagrała chyba trzy asy w gemie. No ale faktycznie nie jest łatwo grać w takiej sytuacji, bo ja jestem zawodniczką, która lubi coś zrobić na korcie. A nie miałam czasami okazji. Ale tak jak mówię, nie pozostało mi nic innego jak robić swoje, skoncentrować się na sobie i tylko czekać czy ona da mi szansę wejść w mecz, czy nie - stwierdziła Polka. Reklama

Linda Noskova postraszyła Igę Świątek. Czeszka miażdżyła swoim serwisem

Różnica między meczem z Madison Keys i Czeszką jest jednak ogromna. Amerykanka w meczu z Igą Świątek w Melbourne zanotowała 7 asów serwisowych, a Linda Noskova w dzisiejszym meczu w Dosze dobiła aż do 16. Ostatni raz nasza 23-latka doświadczyła takiej sytuacji w 2023 roku w Pekinie, gry w ćwierćfinale tamtejszego turnieju identyczny wynik w starciu z nią wykręciła Francuzka - Caroline Garcia.

W międzyczasie dwucyfrową liczę asów serwisowych w meczach z Igą Świątek notowały choćby Mirra Andriejewa (12 - w ćwierćfinale ubiegłorocznego turnieju WTA w Cincinnati) i Jelena Rybakina (10 - w półfinale w Stuttgarcie) oraz dwukrotnie sama Linda Noskova. Czeszka po 10 asów posłała w minionym roku w meczach z Polką na Australian Open oraz w turnieju Billie Jean King Cup.

Dla porównania Iga Świątek zanotowała 16 asów łącznie we wszystkich 11 dotychczasowych meczach z cyklu WTA - w Melbourne oraz w Dosze. Jest to element na którym może więc - w teorii - zyskiwać dużo więcej. Reklama

Reklama Madison Keys pokonuje Igę Świątek i melduje się w finale Australian Open. Skrót meczu. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

Iga Świątek / LEV RADINANADOLU AGENCYAnadolu Agency via AFP / AFP

Iga Świątek / THOMAS SAMSON / AFP