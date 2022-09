"Lewy" złożył Idze Światek gratulacje. Piękne słowa od gwiazdy FC Barcelona!

Robert Lewandowski dał się poznać w ostatnim czasie jako sympatyk tenisa - reporterzy uchwycili go wśród publiczności obserwującej niedawno dwa finały Rolanda Garrosa, w żeńskiej i męskiej grze pojedynczej. Sam "RL9" również lubi od czasu do czasu złapać za rakietę i pograć rekreacyjnie, o czym świadczy chociażby lipcowe spotkanie piłkarza na korcie z Bastianem Schweinsteigerem i Aną Ivanović.

W ten weekend kapitan reprezentacji Polski nie był niestety w stanie obejrzeć na żywo finału US Open, w którym Iga Światek ograła w dwóch setach Tunezyjkę Ons Jabeur - napastnik bowiem krótko przed startem tych zmagań grał swój kolejny ligowy mecz w barwach FC Barcelona, w którym to "Blaugrana" zwyciężyła 4-0, a sam "Lewy" strzelił bramkę po zaledwie kilku minutach spędzonych na murawie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski: To coś specjalnego grać na Camp Nou. WIDEO Polsat Sport

Robert Lewandowski: Iga, cieszę się wraz z tobą

Nie oznacza to jednak oczywiście, że Lewandowski nie trzymał kciuków za Świątek - o tym świadczą chociażby gratulacje, które futbolista złożył 21-latce w niedzielne południe za pomocą Twittera. Wspomniany wpis spotkał się z żywiołowymi reakcjami internautów, którzy chętnie "serduszkowali" słowa gracza "Dumy Katalonii".

"Gratulacje Iga! Jesteś wspaniałą mistrzynią i po raz kolejny udowodniłaś to na najwyższym poziomie. Cieszę się twoim szczęściem" - stwierdził "Lewy", na którego słowa zareagował również oficjalny profil WTA, przywołując pewną dobrze znaną fanom tenisa fotografię.

Iga Świątek zagra w Ostrawie, Robert Lewandowski w... Monachium

Co teraz czeka Igę Świątek? Plany zawodniczki nie są jeszcze do końca sprecyzowane, ale na pewno zobaczymy ją jeszcze w co najmniej trzech zawodach, w tym w turnieju odbywającym się bardzo blisko Polski, bowiem w czeskiej Ostrawie.

Robert Lewandowski tymczasem szykuje się już do spotkania FC Barcelona z... Bayernem Monachium w ramach Ligi Mistrzów. Ponieważ piłkarz spędził w szeregach "Die Roten" ostatnich osiem lat, potyczka ta z pewnością będzie pełna pewnych podtekstów. Pierwszy gwizdek w meczu rozbrzmi dokładnie o godz. 21.00 13 września. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania wraz z Interią Sport.