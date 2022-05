Iga Świątek nie ustępuję i od 4 kwietnia nieustannie nosi miano liderki rankingu WTA . Polka wygrała 28 meczów z rzędu i nie zanosi się na to, by miała wkrótce odnotować porażkę. 20-latka wyznała, że swoje sukcesy w sporcie zawdzięcza... Robertowi Lewandowskiemu.

Świątek o Lewandowskim: "Jest bardzo silnym wzorem do naśladowania"

Podczas rozmowy z magazynem "Bild" Iga Świątek zdradziła, że jej autorytetem jest bez wątpienia Robert Lewandowski. "Jest synonimem konsekwencji i umiejętności bycia na szczycie przez wiele lat" - przyznała. 20-latka nie kryła podziwu względem kapitana "Biało-Czerwonych". To właśnie on stał się inspiracją tenisistki do walki o czołowe tytuły.

Ze względu na sportowców takich jak Robert, łatwiej było mi uwierzyć, że również mogę dostać się na szczyt - powiedziała.

Liderka rankingu WTA ma nadzieję, że tenis dorówna wkrótce piłce nożnej i stanie się równie popularną dyscypliną sportową w Polsce.

Polska rakieta nie do zatrzymania

Iga Świątek stała się twarzą światowego tenisa. 20-latka swoimi osiągnięciami wyprzedziła inną polską gwiazdę . Wygrana w Rzymie była piątym triumfem z rzędu dla raszynianki w imprezach rangi WTA 1000. Agnieszka Radwańska ma na swoim koncie cztery tego typu wygrane turnieje - dwa w Pekinie, Miami oraz Mortrealu.

