"Lęk mnie przytłoczył". Świątek się otworzyła, padły też słowa o Sabalence

Iga Świątek zakończyła niedawno kolejny fantastyczny sezon w swoim wykonaniu wieńcząc go triumfem w WTA Finals i powrotem na pozycję liderki światowego rankingu. Raszynianka wkrótce potem udała się na zasłużony urlop i niebawem powróci w pełni w wir obowiązków - nim jednak to się stanie, pierwsza rakieta globu pokusiła się o różne podsumowania i w rozmowie z Dariuszem Faronem z portalu "WP SportoweFakty" wspomniała m.in. o swojej rywalizacji z Sabalenką, a także o najtrudniejszych momentach ostatnich miesięcy i tym, co potrafiło wzbudzić jej lęk.