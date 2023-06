Legendarny tenisista stanął w obronie Igi Świątek. "Wcale nie musiała"

"Przyznam, że były w tym meczu momenty, że zastanawiałem się, co mogę jeszcze zrobić, żeby po prostu grać lepiej. Wiedziałam, że miałam szansę w drugim secie, którą nie do końca wykorzystałam. Cieszę się, że w trzeciej partii nadal w siebie wierzyłam i zrobiłam wszystko, żebym pozostała skupiona. Bez dwóch zdań, mecz był dość nerwowy. Wiedziałam, że Karolina zawsze gra do końca, dlatego mimo przewagi w drugim secie starałam się grać, jakby było 0:0. Cieszę się, że wróciłam i zagrałam solidny tenis" - mówiła 22-latka.