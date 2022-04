Legendarna tenisistka z wielkim uznaniem o Idze Świątek

20-letnia Polka liderką rankingu WTA została w poniedziałek 4 kwietnia. Stało się tak w wyniku wycofania się przez Australijkę, która niespodziewanie w wieku 25 lat zakończyła karierę.

Abstrahując od tego, Świątek notuje ostatnio wspaniałą serię 17 kolejnych wygranych meczów, co przełożyło się na trzy triumfy w imprezach WTA 1000: Dauha, Indian Wells i Miami. Polka wydaje się więc faworytką zbliżającego Rolanda Garrosa. To była pierwsza impreza wygrana przez Świątek w zawodowej karierze w 2020 roku.

Evert wierzy, że nasza tenisistka ma potencjał, aby zostać na szczycie i uważa, że stać ją co najmniej na 10 zwycięstw w Wielkim Szlemie.

"Zawsze myślałam, że wygranie siedmiu meczów z rzędu w Wielkim Szlemie jest trudne, a jej seria jest zdecydowanie dłuższa" - powiedziała była amerykańska tenisistka, a obecnie ekspertka Eurosportu.

Tenis. Chris Evert o liderce Idze Świątek

"Podtrzymywanie takiej passy, szczególnie w tenisie kobiet jest bardzo trudne i dlatego to czyni ją wyjątkową i to uczyniło ją numerem jeden na świecie. Myślę, że nawet, gdyby Ash Barty nie zakończyła kariery, to Świątek zostałaby numerem jeden na świecie" - dodała.

Evert jest pod wrażeniem młodej Polki.

"To, co mi w niej imponuje najbardziej, podobnie jest w przypadku Carlosa Alcaraza, to głód zwycięstw. Ciągle o tym wspominam, ale u niej widać, że jest on bardzo duży. I ta jej siła psychiczna naprawdę napędza ją na szczyt. W tym momencie jest mentalnie najtwardszą zawodniczką na świecie. Jest na innym poziomie niż reszta zawodniczek" - przyznała była tenisistka.

"Potrafi grać mądrze i świetne się porusza. Ma niesamowite uderzenia. Z pomocą nowego trenera zmieniła sposób myślenia i z zawodniczki, która gra z kontry, stała się bardzo atakującą. Nie widzę też nikogo, kto byłby tak dobry zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Jej atutem jest też sposób uderzania piłki z wielką regularnością. Biorąc pod uwagę to wszystko, jej przygotowanie fizyczne i mentalne, to wierzę, że nie jest tylko jednokrotną zwyciężczynią turnieju Wielkiego Szlema. Sądzę, że dobije do dwucyfrowej liczby" stwierdziła Evert.

Za chwilę rozpocznie się sezon na kortach ziemnych. Jego zwieńczeniem będzie wielkoszlemowy turniej w Paryżu.

Tenis. Chris Evert: Iga Świątek jest zdecydowaną faworytką Rolanda Garrosa

"Myślę, że Iga jest zdecydowaną faworytką Rolanda Garrosa. Sądzę, że pewność, którą wyniosła wcześniej wygrywając już na kortach ziemnych, jej pomoże. Iga udowodniła, że umie grać na kortach twardych, ale na początku jej prawdziwa siła objawiają się na kortach ziemnych, a teraz może dołożyć do gry z kontry i dobrej obrony jeszcze agresywność. Posiada wszystkie niezbędne elementy. Poza tym jej przygotowanie fizyczne jest na fenomenalnym poziomie, a także nauczyła się wygrywać trudne mecze, wie, jak dobre są rywalki" - tłumaczyła Evert.

Polka ma ponad 1600 punktów przewagi nad drugą w rankingu WTA Barborą Krejčikovą, a Czeszka w Paryżu będzie broniła punktów za zeszłoroczne zwycięstwo.

"Kiedy jesteś numerem jeden, nie możesz oglądać się za siebie, musisz patrzeć naprzód. I musisz wiedzieć, że każdy będzie chciał ci odebrać tę pozycję. W meczach przeciwko 'jedynce' nikt nie czuje presji, więc każdy będzie grał najlepiej, jak umie. Z kolei ty musisz twardo stąpać po ziemi i pracować jeszcze ciężej" - powiedziała Amerykanka.

Najbliższym startem Świątek będzie występ w Pucharze Billie Jean King przeciwko Rumunii. Spotkanie odbędzie się w Radomiu w dniach 15-16 kwietnia.