Legendarna Niemka zaczęła mówić o Świątek. Od razu wydała wyrok. "Jestem pewna"

Michał Chmielewski

Lada moment Iga Świątek przystąpi do ćwierćfinałowego starcia z Jeleną Rybakiną w Melbourne. W przypadku wygranej Polka będzie walczyć o finał, do którego jeszcze nigdy nie udało jej się dotrzeć podczas pierwszego Wielkiego Szlema w sezonie. Czy nasza reprezentantka w trakcie kariery dołoży do kolekcji tytuł Australian Open? Jasne stanowisko w tej kwestii ma legendarna Angelique Kerber.

Kobieta z jasnymi włosami spiętymi z tyłu siedzi przed mikrofonem na tle banerów sponsorów, ubrana w białą koszulkę i czarną bluzę. Jej twarz wyraża spokojny, lekko zamyślony wyraz.
Angelique KerberIMAGO/Michael Weber IMAGEPOWEREast News

Przypomnijmy: w zeszłym roku Iga Świątek zakończyła występ w Australian Open na etapie półfinału. Wówczas jej pogromczynią okazała się Madison Keys, która zgarnęła puchar. Zawody w Melbourne to jedyny turniej z wszystkich czterech Wielkich Szlemów, w którym Polce jeszcze nie udało się wygrać.

Obecnie na jej koncie znajdziemy cztery puchary Roland Garros oraz po jednym za sukcesy na US Open i Wimbledonie. Nie da się ukryć, że polscy kibice po cichu liczą, że Świątek dołączy do ścisłego grona tenisistek, które mają na koncie tzw. Klasycznego Wielkiego Szlema, czyli trofea przywiezione ze stolic Australii, Francji, Wielkiej Brytanii i USA.

Kerber nie ma wątpliwości. Chodzi o Świątek na AO. Wyrok został wydane

Ostatnio o wyczynie, którego może dokonać Iga Świątek, opowiedziałaAngelique Kerber. Była liderka rankingu WTA i trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa nie ma wątpliwości, że kiedyś Polka podniesie statuetkę w Melbourne.

- To zawsze była inna presja, masz ją w głowie. To dlatego, że to tylko jeden Wielki Szlem, którego potrzebujesz, żeby wygrać wszystkie cztery. Więc na pewno masz to w głowie. Iga musi to zablokować, ale jest młoda. Jeśli nie uda się w tym roku, to może w przyszłym. Ma jeszcze kilka lat przed sobą i jestem pewna, że da radę - powiedziała Niemka posiadająca polskie obywatelstwo, cytowana przez oficjalną stronę AO.

    Co ciekawe, Kerber do "Klasycznego Wielkiego Szlema" zabrakło tylko triumfu w Paryżu. - Myślę, że jest w stanie to zrobić, bo jest naprawdę silna. Gra tu dobrze i ma też dobre wspomnienia, więc jeśli czuje się dobrze, jest w stanie wygrać - dodaje 38-latka, która nie zapomina również o trenerze Igi Świątek.

    - Zawsze ważne jest, aby mieć wokół siebie dobry zespół, który uspokaja, daje potrzebne wsparcie i czasem pozwala myśleć trochę inaczej. Potrzebujesz więc kogoś, kto wie, jak sobie z tym poradzić, a myślę, że Wim jest dobrym przykładem i dobrym trenerem w tego typu sytuacjach - podsumowała.

    W nocy z wtorku na środę od godz. 1:30 polskiego czasu Iga Świątek rozpocznie mecz z Jeleną Rybakinąktórego stawką będzie awans do półfinału Australian Open. Relacja w Interii Sport.

    Tenisistka w stroju sportowym z rakietą w ręku podczas meczu na korcie, z wyrazem emocji na twarzy, w tle rozmyte elementy hali z widocznym fragmentem napisu.
    Iga ŚwiątekAFP
    Angelique Kerber
    Angelique Kerber
    Iga Świątek
    Iga Świątek
