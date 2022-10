Legenda zaskakująco o Idze Świątek. Mówi wprost, na ile tytułów wielkoszlemowych Polki liczy

John McEnroe, słynny amerykański tenisista, udzielił wywiadu dla Tennis365.com. Legenda kortów została zapytana m.in. o zasadność porównań Igi Światek do Sereny Williams. - Myślę, że gdybyście zapytali Świątek, czy wzięłaby w ciemno nawet w połowie tak wielką karierę, jaką miała Serena Williams, to byłaby zachwycona - stwierdził Amerykanin.

I analizował szczegółowo różnice w stylu gry obu zawodniczek. - Serena uderzała zwykle piłkę dużo bardziej płasko i wykazywała się większą agresywnością uderzeń - wskazywał.

John McEnroe o Idze Świątek. Życzy jej 10 wygranych w turniejach wielkoszlemowych

Jednak zdaniem McEnroe, Świątek ma przed sobą świetlane perspektywy. - Świątek jest obecnie w wielkiej formie. Liczę, że może wygrać od ośmiu do dziesięciu tytułów wielkoszlemowych - oświadczył McEnroe. - Wszyscy wiemy, że stać ją na zwycięstwo w wielu takich imprezach. Nie chciałbym oczywiście nakładać na nią presji - zapewnił legendarny tenisista.

McEnroe przyznał też, że gdyby miał koniecznie wybrać jedną z obecnie grających tenisistek, która w przyszłości mogłaby stać się legendą kobiecego tenisa, to postawiłby właśnie na Polkę. Zastrzegł jednak, że do tego to daleka droga.

