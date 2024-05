Legenda zabrała głos przed meczem Świątek i Sabalenki. Jaśniej się nie da

Na ten mecz czekali chyba wszyscy fani kobiecego tenisa. Po raz pierwszy w tym sezonie dojdzie bowiem do starcia na mączce liderki i wiceliderki światowego rankingu - Igi Świątek i Aryny Sabalenki . Statystyki mówią same za siebie - na kortach ceglanych polska zawodniczka czuje się jak ryba w wodzie. To właśnie na tej nawierzchni wywalczyła ona trzy z czterech tytułów wielkoszlemowych. To jednak Aryna Sabalenka do pojedynku przystąpi jako obrończyni tytułu.

