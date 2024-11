Wielokrotnie zawodniczki po dodaniu "nowego głosu" grają lepiej. Następuje miesiąc miodowy. Mam też wrażenie, że to dla ciebie dobry układ, jeśli rozpoczynasz swoją pracę jako trener na turnieju, gdy wiesz, że twoja podopieczna rozegra minimum trzy mecze, a w przypadku awansu do półfinału nawet więcej. To świetny start dla Wima. Będzie mógł zobaczyć, jak Iga wypadnie w trzech spotkaniach z topowymi rywalkami

~ powiedziała Pam Shriver