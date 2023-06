Iga Świątek niedawno obchodziła 22. urodziny, a już ma na koncie cztery tytuły wielkoszlemowe (trzy Rolanda Garrosa, jeden US Open). Przed nią jeszcze wiele lat gry, a można chyba w ciemno założyć, że w najbliższych sezonach będzie faworytką do końcowych triumfów w Paryżu. Przez to wszystko fani, dziennikarze i eksperci zastanawiają się, na jakiej liczbie zatrzyma się jej "licznik" w kwestii Szlemów.

Boris Becker, który sam ma ich sześć na koncie (dwa z Melbourne, trzy z Wimbledonu i jeden z Nowego Jorku) uważa, że raszynianka powinna osiągnąć dwucyfrową liczbę triumfów w najbardziej prestiżowych zmaganiach tenisowych.

Ma dopiero 22 lata i całe sportowe życie przed sobą. Nie widzę powodu, by nie wygrała 10 czy 15 tytułów wielkoszlemowych, o ile utrzyma motywację. To zawsze jest pytanie, szczególnie gdy odnosisz sukces w tak młodym wieku. Czy za pięć lat będziesz mieć siłę, by się powtarzać, czy też odkrywać siebie na nowo? Ale biorąc pod uwagę to, jak ona gra, jakie ma podejście, jak jest przygotowana, nie widzę przeciwwskazań, by nie zdobyła dwucyfrowej liczby tytułów wielkoszlemowych ~ Boris Becker dla Eurosportu

Iga Świątek potrzebuje mocnej konkurencji. Widzi to Boris Becker

55-latek zaznaczył także, że ważne na przestrzeni czasu będzie to, żeby Świątek miała mocną konkurencję, która napędzałaby ją do utrzymywania czy podwyższania swojego poziomu. Nawiązał do męskiej "wielkiej trójki".

- Kobiety potrzebują rywalizacji tak samo jak mężczyźni. Tak jak dla Novaka Djokovicia istotni byli Roger Federer i Rafa Nadal, tak dla Świątek ważne jest to, by coraz lepsza była Aryna Sabalenka, by Karolina Muchova wciąż grała dobrze, a dalej Ons Jabeur, którą również tutaj muszę wymienić, jak i Coco Gauff, którą znowu chciałbym zobaczyć w finale. Dla mnie to najlepsze tenisistki. Kiedy jest zdrowa rywalizacja, wychodzi ona na zdrowie wszystkim. To wszystko wojowniczki, chcą się ze sobą porównywać, a to też dobre dla Świątek - dodał.

Przed stawką WTA i ATP teraz Wimbledon (3-16 lipca). Choć Polka w 2018 r. wygrała jego juniorską wersję, to w seniorskiej karierze nie przeszła jeszcze czwartej rundy. Główną faworytką może być broniąca tytułu Jelena Rybakina, walcząca o swój drugi Szlem. Również tylko jeden na swoim koncie ma Sabalenka (tegoroczne Australian Open).

Wyjątkowa sesja zdjęciowa Igi Świątek w Paryżu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek / ANGELA WEISS/AFP / AFP

Iga Świątek powalczy o triumf w 135. edycji Wimbledonu / Yomiuri Shimbun / Associated Press / East News