Legenda wprost o Idze Świątek. Sztab Polki w akcji. Padły niepokojące słowa

Iga Świątek to jedna z faworytek rozpoczynającego się w poniedziałek turnieju US Open. Przed jego oficjalną inauguracją głos w sprawie liderki światowego rankingu zabrała legendarna Chris Evert. Jak przyznała, sztab Polki nieustannie czuwa nad jej formą i przystosowywaniem się do nowych nawierzchni. Ale jej słowa dotyczące formy i przygotowania 23-latki na początek wielkoszlemowych zmagań mogą lekko niepokoić.