Legenda wierzy, że Świątek pobije jej niebotyczną liczbę zwycięstw w Roland Garros. "Ma wszystko"

- Ma wszystkie składniki, by zostać mistrzynią - powiedziała o Idze Świątek Christ Evert, jedna z najlepszych tenisistek XX wieku. Legendarna Amerykanka twierdzi, że Polka prawdopodobnie pobije jej rekord zwycięstw w Rolandzie Garrosie. Dawna mistrzyni wyznała nawet, że rozmawiała z naszą zawodniczką i zdradziła, co poradziła jej, aby faktycznie do tego doszło.