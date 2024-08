Legenda wbiła szpilkę. I Świątek się oberwało. "Zgadnijcie"

Iga Świątek w środowe popołudnie bez wątpienia zapewniła sporą dawkę emocji fanom tenisa w całym kraju. Liderka światowego rankingu awansowała do półfinału turnieju olimpijskiego w Paryżu po tym, jak w końcówce trzeciego seta jej rywalka, Danielle Collins , zrezygnowała z dalszej gry z powodu kontuzji. Mecz zakończył się wynikiem 6:1, 2:6, 4:1 dla raszynianki.

Martina Navratilova wbiła szpileczkę Idze Świątek i Danielle Collins. Internauci grzmią. "Wiele rzeczy się zmieniło, odkąd grałaś w tenisa"

Po meczu Igi Świątek i Danielle Collins zaskakująco mało mówi się o wyniku spotkania. Większość skupia się bowiem na kontrowersjach związanych z meczem, takich jak zachowanie Amerykanki w stosunku do rywalki , a także dość długie przerwy na zmianę ubrania, czy konsultacje ze sztabem medycznym.

"Jeśli liczymy dłuższe przerwy poza kortem od drugiego seta, to teraz jest 1-1 między Igą Świątek a Danielle Collins. To wszystko wydaje się dalekie, dalekie od ideału " - stwierdził dziennikarz sportowy Christopher Clarey na platformie X (dawniej Twitter).

Od komentarza nie powstrzymała się Martina Navratilova . 59-krotna mistrzyni wielkoszlemowa w singlu, deblu i mikście postanowiła niespodziewanie wbić szpileczkę Idze Świątek i Danielle Collins . "Zgadnijcie, ile razy w całej mojej karierze, w około 1700 meczach, poszłam do łazienki?" - odpowiedziała dość ironicznie Czeszka na wpis dziennikarza.

Na reakcję internautów wcale nie trzeba było długo czekać. Od razu stanęli oni po stronie Igi Świątek i Danielle Collins. "Martina, jeśli masz coś do powiedzenia na temat gracza, powiedz to bezpośrednio, zamiast sugerować, że oszukuje. W meczu składającym się z 3 setów przysługuje im przerwa na toaletę, prawda? Jeżeli przerwa zostanie przedłużona, gracz powinien otrzymać karę za przekroczenie czasu. Wiele rzeczy się zmieniło, odkąd grałaś w tenisa" - napisał jeden z internautów. "Martina, nie sądzisz, że publikowanie takich rzeczy na X jest trochę małostkowe? Jeśli próbujesz coś zasugerować, po prostu bądź na tyle odważna, aby zrobić to bezpośrednio" - stwierdził inny kibic.