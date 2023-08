Iga Świątek w ostatnich tygodniach zalicza bardzo intensywny czas. Lipiec zakończyła wygraną w Warszawie, by momentalnie udać się do Ameryki Północnej i rozpocząć przygotowania do US Open. Poligonami doświadczalnymi zostały turnieje w Montrealu i Cincinnati i w obu przypadkach dało to w najgorszym wypadku niezły efekt, bo światowa jedynka dochodziła do półfinałów. Organizm oczywiście także ma swoje limity jeśli chodzi o zmęczenie, o którym Świątek nie boi się głośno mówić przed ostatnim w sezonie turniejem wielkoszlemowym. Za te słowa została zresztą lekko skrytykowana przez Martinę Navratilovą.