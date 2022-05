Legenda tenisa wskazuje problem Igi Świątek. Czy to zakończy jej zwycięską passę?

Iga Świątek nie schodzi ze zwycięskiego szlaku. Polka ma już na koncie 28 wygranych spotkań z rzędu. To więcej niż w całym ubiegłym roku.

20-latka wygrała pięć ostatnich turniejów, w których startowała. Bezkonkurencyjna okazałą się w Dosze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie i Rzymie.

Teraz Świątek marzy o triumfie w Paryżu, gdzie w dniach 22.05-5.06 odbędzie się wielkoszlemowy French Open . Polka jest główną faworytką do końcowego triumfu.

- Presja jej nie przeszkadza. Iga po prostu ją akceptuje. Wspaniale czuć się faworytką i regularnie wygrywać - mówi Martina Navratilova w rozmowie z serwisem wtatennis.com.

French Open 2022. Iga Świątek główną faworytką

Navratilova nie ma wątpliwości, w kim należy upatrywać głównej pretendentki do triumfu na kortach im. Rolanda Garrosa.

- Iga gra wspaniale i jest w pełni zdrowa, a przy tym świeża i nieustępliwa w boju. Wygląda to tak, jakby była nie do pokonania na każdej nawierzchni. Mamy więc przytłaczającą faworytkę turnieju we Francji - oznajmiła 56-letnia legenda tenisa, 18-krotna zdobywczyni tytułów wielkoszlemowych.

Jej zdaniem, Świątek ma jednak słaby punkt, który może przyczynić się do przerwania fantastycznej passy zwycięstw.

- To jej serwis - wskazuje Navratilova. - Zwłaszcza jej drugie podanie wciąż jest zbyt podatne na atak. To często wystawki, taki kick-serwis, który jest łatwy do skutecznego returnu.

