Legenda tenisa o Idze Świątek: Rozumiem, ale się nie zgadzam

21-letnia Polka nie zagra w reprezentacji naszego kraju, ponieważ Puchar Billie Jean King odbędzie się zaraz po mistrzostwach WTA, w których występuje. Turniej w Glasgow zaczyna się 8 listopada, a więc dzień po zakończeniu imprezy w Fort Worth.

Świątek przyznała, że ta "sytuacja nie jest bezpieczna dla zdrowia i może powodować urazy" ze względu m.in. na długą podróż.

"Doskonale rozumiem jej argumenty" - stwierdziła 12-krotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej, cytowana przez ESPN.

"Osobiście jednak się z tym nie zgadzam. Wiecie jednak co? Tu chodzi o nią. Ona będzie musiała radzić sobie z tą rzeczywistością, ja nie. Będzie jej nam brakować" - dodała Amerykanka.

Świątek skrytykowała WTA, organizujące mistrzostwa w Fort Worth, i ITF, organizującą Puchar Billie Jean King, że źle zaplanowały obie imprezy. "Jestem zawiedziona, że tenisowe władze nie doszły do porozumienia w sprawie czegoś tak podstawowego jak kalendarz turniejów, dając nam tylko dzień przerwy na podróż i zmianę strefy czasowej" - powiedziała Polka.

Steve Simon, szef WTA, przyznał, że numer jeden światowego rankingu "się nie myli". "Harmonogram jest bardzo napięty, a taka zmiana trudna. Rozmawiamy już o tym, aby zobaczyć, jak to się da naprawić w przyszłości" - przyznał Simon.

"Chciałabym, aby Iga dała sobie więcej czasu na podjęcie takiej decyzji (o rezygnacji z Pucharu BJK - przyp. red.), bo nigdy nie wiesz, jak ci pójdzie w turnieju, w którym występujesz. Potem i tak musisz wybrać, co jest dla ciebie ważniejsze. Dla mnie to byłoby oczywiste" - stwierdziła Billie Jean King.

W jednym i drugi turnieju na pewno wystąpią Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula. Świątek przyznała, że "nie jest zła" na te tenisistki, że podjęły inną od niej decyzję.

"W ogóle nie jestem na nie zła i nie oczekiwałam, że zrobią to samo co ja. Ciekawi mnie tylko jak sobie poradzą z taką sytuacją i czy to wpłynie na ich samopoczucie" - powiedziała Polka.

Świątek na początek mistrzostw WTA, gdzie jest rozstawiana z "jedynką", pokonała Rosjankę Darię Kasatkinę .