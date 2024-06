Legenda tenisa mówi o Świątek, co za słowa. Można się złapać za głowę

Polka bowiem wygrała turniej rangi WTA 1000 w Katarze, gdzie w finale pokonała Jelenę Rybakinę. Dokładnie miesiąc później do swojej gabloty z trofeami dołożyła kolejne za wygranie Indian Wells. Wszystko to zdobyła na nawierzchni twardej, a już za rogiem widać było rywalizację na mączce, a więc ten okres, który Iga Świątek kocha najbardziej. Trzeba przyznać, że z nawierzchnią ziemną pierwsza rakieta świata zaprzyjaźniła się błyskawicznie, bo już podczas turnieju w Madrycie.

"Iga Świątek to postać tej generacji". Wilander zachwycony Polką

Polka już jest w półfinale, a jej grą zachwycają się wszyscy, jedną z takich osób jest Mats Wilander. - Kobiecy tenis nagle wszedł na wyższy poziom. One ruszają się lepiej niż Serena i może lepiej uderzają. Nie serwują aż tak dobrze jak Serena, na pewno. Ale gra generalnie weszła na wyższy poziom. A to dzięki Idze. To od niej się zaczęło, to za nią poszły - powiedział Szwedzki siedmiokrotny mistrz Wielkiego Szlema w rozmowie z grupą dziennikarzy w Paryżu, cytowany przez portal "Sport.pl".