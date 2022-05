Legenda tenisa chwali Igę Świątek. "Ona jest szefową"

Świątek w ostatnich miesiącach jest nie do uchwycenia dla innych zawodniczek z touru WTA. Polka wygrała 28 kolejnych meczów, czym wyprzedziła wynik Sereny Williams z lat 2014-15. Taki wynik to czwarta najdłuższa seria w XXI wieku.

20-latka przy tym wygrała pięć kolejnych turniejów, ostatnio triumfując w Rzymie, po zwycięstwie nad Ons Jabeur.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iga Świątek zaczynała na tej ściance. Pierwszy trener: To jest śmieszne. Wideo INTERIA.TV

Tenis. Amelie Mauresmo chwali Igę Świątek

Mauresmo właśnie w Świątek, Jabeur i Naomi Osace widzi przyszłość kobiecego tenisa. - Myślę, że na naszych oczach powstaje nowa generacja świetnych zawodniczek. Świątek jest świetna, Jabeur gra wyjątkowo, a Osaka potrzebuje jedynie znaleźć stabilizację w swojej grze, by być na topowym poziomie - wylicza Francuzka, cytowana przez portal Tennis Head.

Reklama

Mauresmo to dyrektorka wielkoszlemowego French Open, którego główną faworytką jest oczywiście Polka. - To, co Iga pokazuje w ostatnich miesiącach, stawia sprawę jasno - to jest szefowa. Mam nadzieję, że kibice w trakcie Roland-Garros będą w stanie to docenić. Kobiecy tenis w ostatnich latach był krytykowany za stereotypowy styl gry, nowa generacja zawodniczek może to zmienić - dodaje.

Amelie Mauresmo to legenda francuskiego tenisa. Ma na koncie dwa zwycięstwa w turniejach wielkoszlemowych - w 2006 roku wygrała Australian Open oraz Wimbledon. W 2004 roku została z kolei liderką światowego rankingu.