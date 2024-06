Legenda straszy Igę Świątek przed Wimbledonem. "Jest bezbronna"

McEnroe straszy Świątek. Polka w niebezpieczeństwie przed Wimbledonem?

Mimo tego nie ma także wątpliwości, że niezależnie od nawierzchni z Polką liczyć muszą się wszystkie tenisistki i do Londynu w tym roku przyjeżdża oczywiście w roli faworytki. Nie tak wyraźnej, jak w przypadku Roland Garros, ale liderka rankingu WTA jest mocną kandydatką do wygrania całej imprezy. Bardzo mocny sygnał ostrzegawczy wysłał jednak do Świątek legendarny John McEnroe , który w przeszłości tryumfował na Wimbledonie aż trzy razy, a obecnie jest tenisowym ekspertem.

- Iga na trawie jest bardziej bezbronna niż na jakiejkolwiek innej nawierzchni. To szansa dla pozostałych tenisistek. Nie oznacza to jednak, że Iga nic nie wymyśli. To znakomita tenisistka (Coco Gauff przyp. red.). W końcu zdobyła tytuł na US Open i wie, jak grać na trawie. Na tej nawierzchni czuje się lepiej od liderki rankingu WTA. Sposób gry Jeleny Rybakiny pasuje do tej nawierzchni. Podobnie, jak i Aryny Sabalenki. Ciekawie będzie zobaczyć też, co na trawie wyczaruje Naomi Osaka. Z pewnością drzwi są otwarte - powiedział stanowczo Amerykanin w rozmowie z "metro.co.uk".