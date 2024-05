Legenda rozpływa się nad Igą Świątek. Co za słowa. Laurka dla Polki

Iga Świątek w miniony weekend dodała do swojego konta kolejny, już 21. tytuł w karierze. Polka, pokonując Arynę Sabalenkę w Rzymie udowodniła, że jest gotowa do rywalizacji na kortach imienia Rolanda Garrosa. Po tym zwycięstwie oczywiście posypała się fala komplementów. Do tej wspaniałej serii pochwał dołączyła jedna z legend męskiego tenisa. - Myślę, że ma najlepszą pracę nóg, jaką kiedykolwiek widziałem, podobnie jak Rafa Nadal - powiedział Andy Roddick cytowany przez "puntodebreak.com".