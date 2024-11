Legenda polskiego tenisa nie ma złudzeń, to zaszło między Świątek i Wiktorowskim. "Bez serdeczności"

W tym czasie doszło też do poważnej zmiany w sztabie 23-latki, która postanowiła rozstać się z dotychczasowym trenerem, Tomaszem Wiktorowskim , a w jego miejsce zatrudnić Wima Fissette'a , który jeszcze do niedawna szkolił m.in. Naomi Osakę. Kilkoma refleksjami na temat całego tego zamieszania podzieliła się w wywiadzie z Polską Agencją Prasową była tenisistka Katarzyna Nowak .

Katarzyna Nowak bez ogródek. "Między Świątek i Wiktorowskim nie widać było porozumienia"

"Sytuacja, w której się Iga znalazła to jest coś nowego, z czym nie miała do czynienia w swojej karierze. Po pierwsze dłużej pauzowała, ale nie z powodu kontuzji (...). Iga nigdy nie miała podobnych przerw. To jest nowość dla wszystkich, przede wszystkim dla niej samej i jej sztabu oraz wszystkich śledzących rywalizację światową" - orzekła Nowak .

55-latka nie miała przy tym wątpliwości, że roszada na stanowisku szkoleniowca Świątek, choć bardzo istotna, nie przeszkodziła jej w solidnym szlifowaniu formy do zbliżających się WTA Finals. "Do takich zmian rzadko dochodzi w tym momencie sezonu, więc to kolejna nowość. Z drugiej strony, była zdrowa i mogła bez przeszkód trenować, więc jestem przekonana, że zrobiła wszystko, aby się maksymalnie dobrze przygotować do wieńczącej ten rok imprezy" - stwierdziła.