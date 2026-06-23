Legenda polskiego rocka zapytana o Świątek. Były trener wywołany do tablicy
Iga Świątek od kilku już sezonów błyszczy na arenie międzynarodowej i odnosi sukcesy, o których wiele innych tenisistek mogłoby jedynie pomarzyć. Na przestrzeni ostatnich lat polska zawodniczka zyskała ogromną rzeszę fanów, a wśród nich nie brakuje znanych postaci ze świata show-biznesu. Teraz o Raszyniankę zapytany został wieloletni frontman zespołu Lady Pank, Janusz Panasewicz. Legendarny rockmen zwrócił uwagę na jedną, bardzo ważną kwestię.
Iga Świątek to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportsmenek, a jej poczynania na arenie międzynarodowej śledzą wielkie gwiazdy ze świata show-biznesu, w tym m.in. legenda narciarstwa alpejskiego Lindsey Vonn, aktorka Courteney Cox, czy - z ojczystego podwórka - gwiazda estrady Maryla Rodowicz. Jak się okazuje, fanem tenisa ziemnego oraz sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej jest również Janusz Panasewicz.
Legendarny muzyk i frontman zespołu rockowego Lady Pank pojawił się ostatnio w studiu podcastu "Trzeci Serwis", gdzie nie uniknął pytań o byłą liderkę światowego rankingu kobiecego tenisa. Artysta nie ukrywał, że zauważył w ostatnim czasie ogromną zmianę u Świątek - jego zdaniem polska sportsmenka podczas turniejów nie pokazuje już tak ogromnej radości z gry, jak było to jeszcze kilka lat wcześniej. Wspomniał on przy okazji o dawnym trenerze 24-latki, Piotrze Sierzputowskim.
"Mnie się Iga Świątek najbardziej podobała, gdy trenerem był pan Sierzputowski. Zobaczyłem wtedy człowieka z tak wielką pasją, z tak wielką radością w grze [...] W oczach miała radość i ogień, że ją rzucało po tym korcie. Według mnie musi znaleźć taką radość" - stwierdził.
Iga Świątek już szykuje się na obronę tytułu podczas Wimbledonu. Ostatni sprawdzian w Bad Homburgu
Iga Świątek nie rozpoczęła jeszcze oficjalnie sezonu na trawie. Była liderka światowego rankingu kobiecego tenisa przebywa obecnie w Bad Homburgu, gdzie w kolejnych dniach rozegrana zostanie kolejne edycja turnieju rangi WTA 500. Będzie to dla naszej zawodniczki ostatni sprawdzian przed Wimbledonem, podczas którego bronić będzie ona wywalczonego przed rokiem tytułu.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Iga Świątek sprawiła niemałą sensację na kortach All England Lawn Tennis Club i dotarła aż do finału Wimbledonu, w którym pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. W ten sposób Raszynianka udowodniła, że choć nie przepada na grą na trawie, jest w stanie wygrywać na każdej nawierzchni.