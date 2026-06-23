Legenda polskiego rocka zapytana o Świątek. Były trener wywołany do tablicy

Iga Świątek to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportsmenek, a jej poczynania na arenie międzynarodowej śledzą wielkie gwiazdy ze świata show-biznesu, w tym m.in. legenda narciarstwa alpejskiego Lindsey Vonn, aktorka Courteney Cox, czy - z ojczystego podwórka - gwiazda estrady Maryla Rodowicz. Jak się okazuje, fanem tenisa ziemnego oraz sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej jest również Janusz Panasewicz.

Legendarny muzyk i frontman zespołu rockowego Lady Pank pojawił się ostatnio w studiu podcastu "Trzeci Serwis", gdzie nie uniknął pytań o byłą liderkę światowego rankingu kobiecego tenisa. Artysta nie ukrywał, że zauważył w ostatnim czasie ogromną zmianę u Świątek - jego zdaniem polska sportsmenka podczas turniejów nie pokazuje już tak ogromnej radości z gry, jak było to jeszcze kilka lat wcześniej. Wspomniał on przy okazji o dawnym trenerze 24-latki, Piotrze Sierzputowskim.

"Mnie się Iga Świątek najbardziej podobała, gdy trenerem był pan Sierzputowski. Zobaczyłem wtedy człowieka z tak wielką pasją, z tak wielką radością w grze [...] W oczach miała radość i ogień, że ją rzucało po tym korcie. Według mnie musi znaleźć taką radość" - stwierdził.

Iga Świątek już szykuje się na obronę tytułu podczas Wimbledonu. Ostatni sprawdzian w Bad Homburgu

Iga Świątek nie rozpoczęła jeszcze oficjalnie sezonu na trawie. Była liderka światowego rankingu kobiecego tenisa przebywa obecnie w Bad Homburgu, gdzie w kolejnych dniach rozegrana zostanie kolejne edycja turnieju rangi WTA 500. Będzie to dla naszej zawodniczki ostatni sprawdzian przed Wimbledonem, podczas którego bronić będzie ona wywalczonego przed rokiem tytułu.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Iga Świątek sprawiła niemałą sensację na kortach All England Lawn Tennis Club i dotarła aż do finału Wimbledonu, w którym pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. W ten sposób Raszynianka udowodniła, że choć nie przepada na grą na trawie, jest w stanie wygrywać na każdej nawierzchni.

Iga Świątek Dita Alangkara/Associated Press/East News East News

Iga Świątek i Piotr Sierzputowski Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP - DAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Janusz Panasewicz - wieloletni frontman Lady Pank Karol Makurat/REPORTER East News





Mirra Andriejewa po wygranym finale Roland Garros z Mają Chwalińską. © 2026 Associated Press