Roman Wrocławski: - Panie redaktorze, czytam pana teksty oraz kolegów po fachu na temat Igi Świątek, sam mam też swoje spostrzeżenia. Dzwonię do pana, by z pozycji byłego sportowca, który w swojej dyscyplinie trochę osiągnął, je wyrazić. Również w odniesieniu do świeżych słów naszej zawodniczki, w której poskramiany jest gen zwyciężania, czemu dała wyraz po porażce w Wimbledonie. Zabieram głos z nadzieją, że moje słowa dotrą i w jakiś sposób pomogą Idze.

Artur Gac, Interia: Zaskoczył mnie pan telefonem. W dodatku nie spodziewałem się takiego wstępu.

- To słowa z potrzeby serca. W jakiś sposób mam też sympatię do jej taty Tomasza, z którym byłem na jednych igrzyskach olimpijskich, w Seulu w 1988 roku. Jestem gotów pomóc tej wyjątkowej dziewczynie, której trzeba powiedzieć prawdę: "Iga, ty już umiesz wszystko, przecież seryjnie wygrywałaś. Po co od nowa odkrywać Amerykę?". Dzisiaj trzeba ją inspirować, pozytywnie natchnąć, a nie sprawiać, by jej miłość do tenisa przechodziła w obrzydzenie.

Ale jak? W warstwie psychologicznej?

- Nawet nie psychologicznie. Trzeba odbyć bardzo specyficzną rozmową ze specyficzną semantyką. Po prostu zastosować wariant ewangeliczny, czyli wziąć Igę i razem z nią oddzielić dobro od zła. A skończyć z bzdurnym modelem, bo wszyscy mądrzy ludzie podkreślają, że psycholog ma tylko uzupełniać tło, a jego rola jest służebna. Od góry do dołu o wszystkim ma decydować trener. Już za moich czasów też przerabialiśmy psychologów, ale niczego nikomu nie ujmując, na końcu w naszych ukochanych zapasach wychodziło tak, że trzeba było wspierać psychologów.

- Współcześnie psychologię zalicza się do nauk empirycznych, a ja będę twierdził, również na bazie swoich doświadczeń, że jest to nauka domniemana. W tym sensie, że to nie jest matematyka czy chemia, czyli nauki ścisłe i precyzyjne, tylko opiera się na żywym organizmie. Nie chciałbym tego trywializować czy doprowadzać do niestosownych porównań, ale choćby dlatego psycholog nie powinien w pewnym sensie przejmować panowania nad naszym życiem. Gdyby ojciec Igi miał fantazję i chęć sprawdzenia, czy ten Wrocławski wie o czym mówi, to mam chwilę czasu i ja bym to szybko naprawił. Najpierw stworzyłem Szweda Tomasa Johanssona, robiąc z niego mistrza świata. A później do historii przeszedłem z Amerykaninem Rulonem Gardnerem, który w olimpijskim finale w Sydney zwyciężył niepokonanego od 13 lat Rosjanina Aleksandra Karelina. Wówczas presja i napięcie też były na gigantycznym poziomie, na trybunach siedział choćby były sekretarz stanu USA Henry Kissinger. Krótko mówiąc, z ludźmi trzeba umieć rozmawiać.

Jak rozmawiać?

- Cała istota polega na tym, aby w oparciu o matkę wszelkich nauk, czyli logikę, powiedzieć prawdę. I nic ponadto.

Jak ta prawda powinna wybrzmieć?

- Specyficznym, skrojonym pod Igę językiem, by obudzić w niej to wszystko, co najlepsze i ją zostawić. Po prostu. Zostawić, a nie prowadzić za rączkę. Przestać ją w jakiś sposób stymulować i psychicznie modelować. Nie dajmy się zwariować, to jest dorosła kobieta, która sześć razy wygrała mistrzostwo świata, czyli turnieje Wielkiego Szlema. Życzyłbym sobie wygrać choć pół takiego turnieju. Przecież to jest mistrzyni od A do Z. A poprzez jakieś maniakalne, czyli niestandardowe procesy, rozbito dziewczynę psychicznie. I co teraz? Trzeba skorzystać z jakiegoś starego, bardzo doświadczonego psychologa lub z mojej gotowości, z dołączonym trybem "Jasia Wędrowniczka". I po tym zabiegu, oświadczam panu, jeśli nawet nastąpią torsje, będzie to zbawienne ze skutkiem natychmiastowym. Po takim szczerym seansie Iga powolutku zacznie wracać na właściwe sobie tory. Za to, co powiem teraz, biorę pełną odpowiedzialność, w teamie Igi trzeba absolutnie zlikwidować pozycję psychologa. A przynajmniej na jakiś czas nim przyjdzie próba skorzystania z kogoś nowego. A na teraz, w miejsce psychologa, wprowadzić pozycję demagoga. I ja jestem gotowy.

Co robiłby pan z tej pozycji?

- Mówiąc metaforycznie, Idze trzeba ciągle grać na skrzypkach arię zwycięzcy, bo ona w pełni zasługuje na wszystko, co najwspanialsze. Jest naszym dobrem narodowym. Dziś wszystko inne ociera się o szarlatanerię. Nie próbuję teraz zrobić z siebie eksperta od Igi Świątek, ale trochę sportu widziałem na własne oczy, mam mnóstwo własnych doświadczeń, a pewne zjawiska trwają w różnych dekadach. Jeszcze raz wracam do punktu wyjścia: Iga to mistrzyni najwyższej klasy, całą gębą. Ją trzeba teraz tylko i aż zrelaksować, a ona automatycznie sama wróci do - nomen omen - swoich automatyzmów. Przecież nie zapomniała, jak się gra w tenisa na poziomie, z którym na długo się oswoiła.

Niektórzy twierdzą, że to współwina dziennikarzy, a zwłaszcza polskich mediów, które dotykają najtrudniejszych wątków.

- Kierując się własnym doświadczeniem wzmocnionym o mądrość mojego dziadka wiem, że do mediów nie wolno strzelać. Tym, że prasa buduje, ale też rujnuje, nie odkryjemy Ameryki, bo to prawda stara jak świat. Potęga rezerw zawarta jest w samej Idze, która w końcu, jeśli głos z zewnątrz zostanie do niej dopuszczony, musi usłyszeć prawdę o sobie. Bo puenta jest taka, że to Iga swoimi wyborami sobie to zgotowała, a w którymś momencie okrutny finał może być taki, że zostanie sama i dopiero wtedy zda sobie z tego sprawę. Ona wyrządziła sobie największą krzywdę, bo uległa fatalnemu zauroczeniu.

Wielokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych Pam Shriver, 64-letnia zdobywczyni Karierowego Złotego Szlema w grze podwójnej, podczas transmisji meczu Igi Świątek z Alexandrą Ealą w radiu BBC wypowiedziała następujące słowa: "osobą z boksu Igi Świątek, która najczęściej zabiera głos, jest psycholog Daria Abramowicz. Jest ona najdłużej związaną z zawodniczką członkinią sztabu, choć w takich momentach zazwyczaj oczekuje się, że głos zabierze główny trener".

- Tylko i wyłącznie główny trener, koniec kropka. To są najświętsze słowa. Nie można porównywać zapasów z tenisem, bo to byłoby nonsensem, ale momenty psychologiczne są takie same. Ja pamiętam szkoleniowców, którzy byli wielkimi trenerami, jak Stanisław Krzesiński, Bolesław Dubicki, Jerzy Adamek, czy nawet mój pierwszy opiekun Julian Pietrak. Nim coś się zadziało, czyli ja rozpocząłem pierwsze gestykulacje, pan Julek pytał mnie po cichu, czy ma rzucić ręcznik. Gdy tylko usłyszałem słowa, sugerujące moje poddanie, zaczynałem od razu robić przyzwoite rzeczy. A przy takich scenach, jakie pan przywołał, zasadnicze pytanie brzmi: po co jest pierwszy trener? To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że pewne rzeczy po prostu trzeba uprościć i oczyścić. Bo najgorzej, jak zaczyna urastać jakaś pokraczna forma z szukaniem doskonałości w nicości. Po raz 77 się powtórzę: to jest wybitna mistrzyni, której podświadomość już doskonale wie, jak to zrobić. My nie rozmawiamy o początkującej dziewczynce, która boryka się z demonami nowicjuszki. To bym zrozumiał, bo sam wchodziłem do sportu i wiem, jak to wygląda. Jednak później, gdy człowiek jest już dojrzałym sportowcem, to winien wiedzieć, że jego główny trener jest najważniejszym decydentem. Kompetentny trener jest tym, który widzi wszystko i podaje krótkie, fachowe komendy oraz porady, a w ferworze walki lub meczu zawodnikowi wiele umyka.

Dziś, na kontrze do takiego oglądu rzeczywistości słyszę odpowiedź, że w trudnych momentach Iga naturalnie woli i przełącza się na macierzysty język.

- No dobrze, ale skoro w boksie Igi siedzi odgrywająca niestandardową rolę pani psycholog, to przecież mamy klasyczny przykład, że sportowiec nie jest wyposażony w narzędzia i usamodzielniony do radzenia sobie w tej warstwie w trakcie meczu. Więc skoro widzi tam osobę od tych spraw, to być może tylko dlatego szuka pomocy po polsku. W innej sytuacji naturalny dla niej stałby się angielski, przecież ona perfekcyjnie komunikuje się w tym języku. To, co my widzimy już tylko podczas meczu, a przecież to tylko wyrywek rzeczywistości, nie jest zdrowe. Tam potrzebna jest natychmiastowa interwencja, precyzyjna i wręcz chirurgiczna, a wstępem powinno być położenie całej prawdy na stole. Iga musi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy chce być z Darią, jeździć na turnieje i więcej przegrywać, czy wrócić do świata zwycięzców.

- Nie mogę dłużej znieść z pozycji widza tej sytuacji, bo przecież Iga jest fantastycznym sportowcem, polskim brylantem najczystszej jakości. I co? Szkoda, bardzo szkoda dziewczyny. A to, że jest stres, to immanentna rzecz przy sporcie na najwyższym poziomie. Przywilej i ciężar. Im większa jest świadomość, tym też większe jest spalanie i trema. Tymczasem niektórzy domorośli ćwierćinteligenci mówią wtedy, że taki sportowiec jest słaby psychicznie. Według tej opinii o wszystkich głupkach powiedzielibyśmy, że są ekstremalnie mocni psychicznie, bo nie zdają sobie sprawy, co wokół nich się dzieje i jakie mogą być skutki. Wracając do Igi, trzeba dziewczynę ratować, ale by tak się stało, ona musi zacząć czerpać też z innego źródła. To, co może kiedyś działało, a przynajmniej nie przeszkadzało, bo wyniki były wybitne, już się najwyraźniej wypaliło. I to także wpisuje się w cykle naszego życia. Naprawdę twierdzę, że sztab Igi Świątek w imię dobrze pojętego dobra i interesu winien się zdobyć na jakiś eksperyment.

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Mam wrażenie, że każda z osób, która dotyka tych trudnych sprawach, wbrew pokrętnej logice jest pierwszą, która chce dla Świątek jak najlepiej.

- W pewnym sensie to wołanie o pomoc. Panie redaktorze, gdy Iga zaczęła przegrywać, zacząłem się denerwować. Ta sytuacja uzmysłowiła mi, że jestem, w dobrym tego słowa znaczeniu, fanatykiem jej talentu, a co najmniej oddanym kibicem. Nie mogę się doczekać powrotu Igi na właściwe tory, bo gdy wpadła w obecną spiralę, zacząłem czuć się źle. Jej dobro leży mi głęboko na sercu. Iga sprawiła nam tak wiele radości, jest fenomenalną ambasadorką sportu i sprawia, że człowiek czuje się jeszcze dumniejszym Polakiem. W gruncie rzeczy boli mnie jeszcze jedna rzecz, która dotąd Idze była obca, ale nowymi wypowiedziami się w to zaczęła wpisywać. Mianowicie u nas w dużym stopniu zrezygnowano z celebracji i kultywacji zwycięstwa.

Co pan chce przez to powiedzieć?

- Jedynie i aż tyle, że numer dwa to zawsze i wszędzie - na podwórku, czy na olimpiadzie - jest tylko i wyłącznie pierwszym przegranym. I nie ma w tym żadnej wizji czy optyki wywrotowca. Jeśli popatrzy się szerzej na życie, tak to wygląda. Być pierwszym, a drugim to bardzo wielka różnica.

Przykładem sportowca, który nieustannie hołduje takiej dewizie, jest blisko 33-letni Wilfredo Leon. Nasz wyśmienity siatkarz, jeden z najlepszych w swoim fachu na świecie, po wielokroć powtarzał mi, że drugie miejsce to bycie właśnie pierwszym przegranym. Liczy się tylko złoto. Jeśli przegrywasz w finale, to nie wywalczyłeś srebra, tylko przegrałeś złoto. W tym sensie początkowo więcej radości daje brąz, bo jest to medal dla zwycięzcy małego finału.

- Zgadzam się w 110 procentach, bo sprawa brązowego medalu jest odświeżeniem i przypomnieniem sobie, że znowu wygrałem. Każda porażka u sportowca z krwi i kości powoduje smutek. A jeśli ktoś na szybko zamieszcza lub wypowiada słowa, że to już za nim, to albo czegoś mu brakuje albo to słowa, którym należy przypisać innego autora, a on je tylko powtarza. Jesteśmy dziećmi ojczyzny, która zwyciężała pod Grunwaldem, pod Wiedniem i nad Wisłą, więc nie zapominajmy, mówię tu także do przedstawicieli sportu, co jest naszą cechą narodową. I tę wolę trzeba odbudować w Idze Świątek, która współcześnie jeszcze niedawno była fantastycznym motorem napędzającym naszą narodową psychikę. Iga wygrywała wspaniałe turnieje i nagle, nie wiedzieć czemu, a mogę tylko podejrzewać, z dziewczyny tak ukształtowanej i supermistrzyni, raptem zaczęła się rozklejać i rozpadać. Iga ma to wszystko, co wystarcza do wygrywania. Ona dzisiaj już nie tyle powinna grać, co koncertować.

Chyba że nie doceniamy tego, jak dziś przebodźcowany jest świat, jaką potęgą stały się media społecznościowe. Tam też, zgodnie z dewizą "jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz", sportowiec jest wynoszony pod niebiosa lub totalnie tłamszony i zaszczuwany. Sportowcy podkreślają na każdym kroku, że starają się filtrować te treści, ale nie są w stanie od wszystkiego się odciąć i odseparować.

- Panie redaktorze, ale kładąc akcent na ten fakt, którego nie marginalizuję, musimy patrzeć na całokształt nie wycinkowo, tylko znacznie szerzej. Moje świadome spojrzenie na sport tyczy się 50-60 lat i w porównaniu do naszych czasów, dzisiaj sportowcy mają eldorado, jeśli chodzi o spokój finansowy. Kiedyś, żeby coś zarobić, trzeba było się namęczyć, przemycać, obracać towarami. A obecnie oni mają przepiękne pieniądze. Gdybym miał takie warunki, jakie są teraz, to przecież ja bym fruwał. Mnie ścigano, zabierano paszport, ale za co? Za to, że chciałem mieć to, co im dzisiaj przynosi się na tacy, czyli pieniądze. Myślę, że właśnie pieniądz dokonał bardzo dziwnych zmian, a nasz sport nie w pełni się do nich przystosował.

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Jak by pan rozwinął tą myśl?

- Sportowcy na topowym poziomie mają dziś wszystko. Oni dziś nie są obciążeni tą presją i bólem, że człowiek był goły i wesoły, a jedyną nadzieją na coś przyzwoitego był wynik. Jeśli go nie było, nie przychodziło nic. To dlatego wypychaliśmy pociągi, odkręcając podbitki dachowe, na przykład trunkami, żeby sobie choć w minimalnym stopniu zrekompensować to wszystko, po co tak się harowało. A dziś sportowcy otrzymują bajeczne nagrody, są wspaniali sponsorzy, przecież ci ludzie żyją w jakiejś nierealnej rzeczywistości. Gdybym 40-50 lat temu zaczął mówić o tym, uznano by mnie za psychicznie chorego człowieka. Przeszłość i teraźniejszość to jak noc i dzień. Więc walcząc z presją wynikową mówmy dziś sobie, że jesteśmy uprzywilejowani, bo teraz sport daje nam życie marzeń.

Panie Romanie, powiedział pan, że służy swoją pomocą. Naprawdę pan wierzy, że z pozycji 71-latka, sportowca z innej dyscypliny, choćby chwilowo wniósłby pan coś ożywczego dla Igi Świątek?

- Panie redaktorze, nie blefuję. Zamiast pani psycholog na dwa-trzy turnieje winni wziąć mnie. Ja przecież nie będę wygadywał głupot, bo gdzież mi do tenisowego rzemiosła. Ale wystarczy tylko, że odbędę z Igą odświeżającą rozmowę i będę siedział. Nie będę jej przeszkadzał, nie będę zakłócał komunikacji z trenerem, a ona wróci do grania. To może sprawi, że ustąpi spięcie, a wraz z dobrą atmosferą pojawi się luz. Bolesław Dubicki, najwybitniejszy trener w historii polskiego zapaśnictwa, na zawodach praktycznie milczał. Rzucał tylko krótkie komendy, nie zakłócając postawy swojego zawodnika, a relacja była bardziej telepatyczna. Coś takiego widziałem w relacji Igi z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Moim zdaniem to wspaniały fachowiec, bowiem po prostu wyjął z Igi to, co jest jej potrzebne do zwyciężania. On nie nauczał Igi jakichś fajerwerków i cudów, choć wiadomo, że znajdą się jacyś koneserzy, którzy zawsze będą chcieli więcej artyzmu.

Nawet poniekąd ograniczał jej styl, formatując do największych atutów.

- Dokładnie tak. Moja skromna osoba także jest przykładem tego, o co powinno chodzić w sporcie. Ja cechowałem się tylko dwiema technikami: wózkiem i wywrotką. Żadnych innych chwytów, nawet na najsłabszych zawodnikach, nie robiłem. Byłem już tak zautomatyzowany, że robiłem to, co wychodziło mi najlepiej. Ja myślę, że Iga przy Wiktorowskim wspaniale realizowała właśnie ten plan. Robota ma być wykonana tak, że na końcu to instynkt zawodnika, jego percepcja i intuicja wybierają warianty. Rolą trenera jest nie nauczać zawodnika czegoś, co sam lubi, tylko przyjrzeć się jego predyspozycjom, udoskonalić je i doprowadzić do mistrzostwa. Nieraz z boku może to wyglądać wręcz na prymitywizm, ale zwyciężanie rozgrzesza wszystko.

- I tak samo jest z rolą psychologa, ma on wyposażać zawodnika w narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Tenisista będąc na korcie ma z nich instynktownie korzystać, a nie szukać wzrokowo tę osobę, bo ma ją w polu widzenia. Piękno zawsze tkwi w prostocie, jakkolwiek banalnie zabrzmią moje słowa. Dzisiaj rozkalibrowano i zmęczono tę mistrzynię, a odpoczynek też mógłby zrobić swoje, przecież nie we wszystkich zawodach musi startować. I więcej życia poza kortem, by więcej balansu człowiek szukał w codzienności, a mniej w przebywaniu z psychologiem. Jeśli Iga komukolwiek dała się uzależnić, to terapia nie będzie najprostsza. Ale, jak powiedziałem, ja służę pomocą. Nawet za darmo, z umiłowania do jej mistrzostwa, by tej kwadratury koła pozbyć się raz na zawsze.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

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