Po tym, jak Iga Świątek odpadła z turnieju w Cincinnati , Polka skrytykowała fakt, że na turniejach w Ameryce - między innymi podczas US Open - kobiety grają lżejszymi piłeczkami niż mężczyźni. - Prawdopodobnie 15 lat temu kobiety miały kontuzje łokcia, ponieważ piłki były znacznie cięższe, więc zmienili je na bardziej kobiece. Teraz jesteśmy tak dobrze przygotowane fizycznie, że wątpię, iż do takich sytuacji dojdzie - przyznała Polka cytowana przez "Przegląd Sportowy".

Iga Świątek podkreśliła przy tym, że przez grę lżejszymi piłkami zawodniczki częściej popełniają błędy i mają większy problem z kontrolowaniem gry. Zaznaczyła jednak także, że koniec końców wszystkie tenisistki rywalizują na równych zasadach.

Słowa liderki rankingu WTA obiły się szerokim echem w świecie tenisa. Wielu byłych i obecnych zawodników oraz zawodniczek zdecydowało się skomentować wypowiedź Igi Świątek. O ile Paula Badosa poparła naszą tenisistkę , o tyle inne zawodniczki (między innymi Petra Kvitova oraz Madison Keys) przedstawiły odmienne zdanie. Głos w sprawie zabrał także Rafael Nadal twierdząc, że "Nie uważa, iż jest to istotny temat" .

Iga Świątek skrytykowała piłki używane podczas US Open. John McEnroe komentuje

O sytuację Igi Świątek zapytany został przez hiszpańską "Marcę" także John McEnroe - były amerykański tenisista, lider rankingu ATP w grze pojedynczej i podwójnej oraz siedmiokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych w singlu. 63-latek przyznał, że Iga Świątek być może nie wytrzymała, a jej słowa o zbyt lekkich piłkach mogły być wywołane przez nerwy.

- Ulubioną nawierzchnią Igi Świątek jest mączka i wciąż uczy się grać na twardych kortach. Nie będę się z nią porównywał, ale kiedy jesteś numerem jeden, rywale patrzą na ciebie inaczej i jeszcze bardziej chcą cię pokonać. Słyszałem, że teraz narzeka na zbyt lekkie piłki, które będą używane podczas US Open. Może to być spowodowane nerwami. Kiedyś narzekałem, że piłki na Wimbledonie były za ciężkie, a potem zdałem sobie sprawę, że osiągałem tam jedne z moich najlepszych wyników. Kiedy coś nie zależy od ciebie lub nie jest w twoich rękach, wystarczy to zaakceptować - powiedział John McEnroe.