Legenda oceniła szanse Igi Świątek. To może być atut Polki. Rywalki mają czego się bać?

Iga Świątek z powodu kontuzji wycofała się z turnieju w Miami Open, przez co nie obroni tytułu wywalczonego przed rokiem. Problemy zdrowotne to zresztą niejedyne wyzwanie, z jakim zmaga się Polka, ponieważ wysoko notowane rywalki coraz lepiej radzą sobie w starciach z liderką światowego rankingu, co rodzi pytania o przyszłą pozycję 21-latki. Szanse Raszynianki na triumfy w kolejnych imprezach w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet ocenił Wojciech Fibak, który zwrócił uwagę na to, co może być atutem naszej reprezentantki.