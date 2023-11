Iga Świątek do WTA Finals 2023 przystąpiła jako wiceliderka światowego rankingu i poważna kandydatka do końcowego triumfu. Polka od początku rywalizacji w Cancun potwierdza, że wciąż jest w świetnej formie - w fazie grupowej ograła Marketę Vondrousovą, Coco Gauff i Ons Jabeur, awansując do półfinału z pierwszego miejsca.