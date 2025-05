Wielkimi krokami zbliża się turniej wielkoszlemowy, na który z niecierpliwością czekają nie tylko tenisiści, ale również dziennikarze i kibice z całego świata - a już w szczególności z Polski. Mowa oczywiście o turnieju Rolanda Garrosa , a więc imprezie, w której od kilku już lat absolutnie dominuje nasza reprezentantka Iga Świątek . To właśnie na paryskich kortach Polka sięgnęła po swoje pierwsze trofeum Wielkiego Szlema. W 2020 roku pokonała ona w finale Sofię Kenin i tym samym dała do zrozumienia ekspertom, że stać ją na występy na naprawdę wysokim poziomie i świat jeszcze nie raz usłyszy o jej wybitnych dokonaniach. I choć w 2021 roku po trofeum ostatecznie sięgnęła Barbora Krejcikova (Iga Świątek odpadła wówczas po przegranym pojedynku z Marią Sakkari w ćwierćfinale), Polka podczas kolejnej edycji wróciła ze zdwojoną siłą i po raz drugi w karierze została mistrzynią wielkoszlemową. Wówczas dokonała tego już jako liderka światowego rankingu kobiecego tenisa.

Chris Evert krótko o Idze Świątek. Tak ocenia jej szansę na obronę tytułu podczas turnieju Rolanda Garrosa

Niestety, dalsze słowa Amerykanki mogą zaniepokoić fanów Igi Świątek. 18-krotna mistrzyni wielkoszlemowa przyznała bowiem, że jeśli Polka kontynuować będzie występy na takim poziomie, jak było to w ostatnich tygodniach, będzie miała ona problemy ze zdobyciem kolejnego trofeum w Paryżu.

"Wiemy, do czego Iga jest zdolna. Jej dotychczasowe osiągnięcia w Paryżu są genialne. Ale nie wiem, czy odnajdzie w sobie formę na najwyższym poziomie, której tak bardzo będzie potrzebować. Teraz wygląda to tak, jakby grała na poziomie C" - przyznała.