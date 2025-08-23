Legenda nie ma wątpliwości, Sabalenka usłyszała wyrok. Co za wieści dla Świątek

Znakomicie na korcie w ostatnim czasie prezentuję się Iga Świątek. Po kiepskiej pierwszej części sezonu odzyskała odpowiednią formę i osiąga ogromne sukcesy. Jednym z nich był nieoczekiwanie wygrany Wimbledon, a wisienką na torcie w tym zwycięstwie dla Polki był wielki finał, gdzie rozgromiła Amandę Anisimovą 6:0, 6:0.

Po zakończeniu rywalizacji na kortach trawiastych zawodniczki przeniosły się na korty twarde, gdzie 24-latka nadal spisuję się świetnie. Mimo niepowodzenia w m.in. Montrealu przełom przyszedł podczas zmagań w Cincinnati. Tam nasza tenisistka prawdziwie zdominowała rywalizację nie tracąc, chociażby seta. W finale okazała się lepsza od Jasmie Paolili, dzięki czemu sięgnęła po drugi triumf w tym sezonie.

Swoją dobrą formę potwierdziła także już na kortach US Open, gdzie w zmaganiach mikstów w parze z Casperem Ruudem pewnie znaleźli się w półfinale. W nim po prawdziwym thrillerze polsko-norweski duet okazał się lepszy od pary Jessica Pegula/Jack Draper i awansował do finału. W decydującym o triumfie spotkaniu Polkę i Norwega pokonał duet włoski Sara Errani/Andrea Vavassori.

Taka forma Świątek nie przeszła obojętnie ekspertom, dziennikarzom, a także byłym zawodnikom i zawodniczkom, co potwierdzają słowa kilku z nich. Głos w tej sprawie zabrała także legendarna tenisistka, Martina Navratilova, która wprost wskazała swoją faworytkę do triumfu w nadchodzącym US Open.

Świątek doceniona, Navratilova wprost

68-latka w rozmowie ze Sky Sports przyznała, że jej kandydatką do wygranej jest właśnie Iga Świątek. Jej zdaniem ostatnie wyniki, a także postawa na korcie wskazuje, że wróciła "stara Iga".

W turnieju kobiet moją faworytką jest Iga Świątek, mimo że nie miała najlepszego lata. Triumf na Wimbledonie i sposób, w jaki zaprezentowała się podczas tamtego turnieju, oznacza, że dawna Iga wróciła

Co ciekawe, te słowa brzmią, jak wyrok w kontekście Aryny Sabalenki. Białorusinka będzie obrończynią tytułu sprzed roku. Jej ostatni występ nie był jednak tak dobry, jak powinien i w Cincinnati odpadła już na etapie ćwierćfinału, gdzie lepsza okazała się Elena Rybakina.

US Open rozpocznie się już w niedzielę, 24 sierpnia, a zakończy 7 września.

Marton Fucsovics - Jaume Munar. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Światek Minas Panagiotakis AFP

Aryna Sabalenka Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP