Legenda nie ma wątpliwości. Dlatego Iga Świątek na to zasługuje

"Ona jest na to gotowa, ponieważ wygrała wielkoszlemowy Roland Garros i zrobiła to, nie tracąc nawet seta. Dobrze spisywała się także w innych turniejach wielkoszlemowych. Od dłuższego czasu przygotowywała się do tego, żeby znaleźć się na świeczniku tenisa. Dlaczego tak mówię? Podróżuje bowiem na imprezy z psychologiem. I mentalnie jest gotowa. Nie chodzi tu tylko o tenis, który jest przecież sportem polegającym na rozwiązywaniu problemów, ale i życie. Nie zawsze dokonujesz dobrych wyborów, nie zawsze rozwiązujesz wszystkie problemy. Trzeba być jednak przygotowanym na odniesienie sukcesu, który jest w pewnym sensie nieoczekiwany, a przynajmniej jest wielką niewiadomą. I tak samo trzeba umieć radzić sobie z brakiem sukcesu, który jest również niewiadomą" - przyznał Wilander w Eurosporcie.

Reklama

Tenis. Mats Wilander o Idze Świątek

Iga Świątek Iga Świątek idzie jak burza. Wygrywa 13. mecz z rzędu "Poza tym ona jest kompletną i dojrzałą tenisistką, potrafi także badać różne możliwości, aby stać się jeszcze lepszą zawodniczką" - dodał Szwed, siedmiokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej.

Świątek numerem jeden na świecie zostanie dzięki temu, że dotychczasowa liderka, Australijka Ashleigh Barty, zakończyła karierę i jej nazwisko zostanie wykreślone z list po zakończeniu turnieju w Miami.

20-letnia Polka ostatnio notuje świetne wyniki. Wygrała dwa wielkie turnieje WTA 1000 - Dauha i Indian Wells, a jej seria kolejnych zwycięskich meczów wynosi już 13, co jest najlepszym wynikiem w karierze naszej tenisistki. W trwającej imprezie w Miami Świątek pokonała już Szwajcarkę Viktoriję Golubic 6:2, 6:0 i Amerykankę Madison Brengle 6:0, 6:3.

Tenis. Iga Świątek - Cori Gauff: gdzie oglądać?

Polka w czwartej rundzie turnieju na Florydzie zagra z inną Amerykanką Cori Gauff. Obie tenisistki mierzyły się zo sobą tylko raz i zwyciężyła Świątek. Początek meczu w poniedziałek około 21.00, transmisja w Canal + Sport.