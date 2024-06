Legenda mówi o nerwowości Igi Świątek. "Każdy czeka na moment, aż upadnie"

Tenisowa Francja żyje w ten weekend finałami Rolanda Garrosa. Choć "Trójkolorowi" singliści już dawno odpadli z turnieju, to paryska publiczność przyzwyczaiła się przez lata, że w kluczowych momentach turnieju musi zachwycać się głównie popisami obcokrajowców. Komplet widzów na stadionie Philippe'a Chatriera obejrzy w sobotę starcie o tytuł między Igą Świątek a Włoszką Jasmine Paolini , a w niedzielę Niemca Aleksandra Zwierewa z Hiszpanem Carlosem Alcarazem.

Ranga nadchodzących wydarzeń przekłada się oczywiście na zainteresowanie medialne. W sobotnim wydaniu "L'Equipe" pojawił się wywiad z Justine Henin - ostatnią jak dotąd zawodniczką, która wygrała French Open trzy razy z rzędu. Zrobiła to w latach 2005-07. Teraz to osiągnięcie może wyrównać Świątek. Dwa lata temu ograła w finale Amerykankę Coco Gauff, a dwanaście miesięcy temu Czeszkę Karolinę Muchovą.

AP / © 2024 Associated Press

Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczu. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Justine Henin: "Czujemy, że w Idze Świątek jest jakaś nerwowość, ale sobie z tym radzi"

Nawiązała także do rywalki raszynianki z drugiej rundy turnieju. - Różni się od wszystkich innych zawodniczek ostatnich lat, nawet od Naomi Osaki, o której myślałam, że długo będzie rządziła tourem, ale miała trudności z zarządzaniem sferą mentalną, a Świątek o to dba - podkreśliła. Japonka ma cztery triumfy wielkoszlemowe, podobnie jak nasza rodaczka, ale wszystkie z nich zdobyła w latach 2018-21. Potem przeszła gorszy okres psychologiczny. W lipcu 2023 r. urodziła córeczkę, a w styczniu 2024 r. wróciła do meczów oficjalnych. W starciu rozegranym 29 maja prowadziła z Polką w decydującym secie już 5:2 i 30:0, więc niewykluczone, że niebawem znowu będzie uważana za czołową tenisistkę globu.