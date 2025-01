Iga Świątek w tym roku do Melbourne przyjechała po bardzo udanym występie w United Cup, gdzie wspólnie z pozostałymi reprezentantami i reprezentantkami Polski dotarła aż do finału. Dopiero w meczu o tytuł Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość rywali. Tak też stało się w przypadku Świątek, która swój pierwszy mecz w Sydney przegrała właśnie w finale. Lepsza okazała się wówczas Coco Gauff, która automatycznie zgłosiła akces do roli faworytki Australian Open.

