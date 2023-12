Coraz częściej media rozpisują się o tym, że WTA Finals 2024 może odbyć się w Arabii Saudyjskiej. Kraj z Bliskiego Wschodu wydaje coraz więcej pieniędzy na sport, co odcisnęło się najmocniej w piłce nożnej i golfie. Teraz politycy i działacze z tego państwa chcą być wielkimi graczami na scenie tenisowej - zorganizowali już Next Gen ATP Finals 2023, pierwszy w historii oficjalny turniej ATP na ich ziemi. Dżudda ugości ośmiu najlepszych zawodników globu do lat 21 za każdym razem na końcu sezonu aż do 2027 roku.