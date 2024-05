Legenda alarmuje. Chodzi o Igę Świątek. Jej rywalki tylko na to czekają

Iga Świątek jest już na ostatniej prostej przygotowań do drugiego wielkoszlemowego turnieju w tegorocznych zmaganiach . Po wygranych zawodach w Madrycie oraz Rzymie, Polka szybko przeniosła się do Paryża. W stolicy Francji raszynianka znajduje czas zarówno na trening, jak i przyjemności. Za nią między innymi zwiedzanie jednej z największych europejskich metropolii. O naszej rodaczce zrobiło się głośno, gdy chwilę poodbijała piłkę z Courtney Cox, aktorką znaną z roli Moniki Geller w serialu "Przyjaciele", uwielbianym zresztą przez Igę Świątek .

W przypadku 22-latki nie brakowało też pierwszych aktywności medialnych. Podczas rozmów z dziennikarzami pojawił się między innymi temat nadchodzących igrzysk olimpijskich, które zostaną rozegrane na tych samych kortach co Roland Garros. "Pamiętam, jakie zawody w Tokio były dla mnie stresujące, więc teraz staram się ustawić własny poziom oczekiwań niżej, ale jednocześnie ciężko pracować by przygotować się do IO. (...) Postaram się robić wszystko krok po kroku, traktować te zawody jak każde inne, by nie dodawać sobie więcej ciężaru. Wygranie jakiegokolwiek medalu byłoby spełnieniem marzeń, więc... zobaczymy jak będzie - przekazała Polka.