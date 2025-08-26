Ledwo Świątek zeszła z kortu, a tu takie wieści. Niesamowita seria, Radwańska zdetronizowana

Iga Świątek świetnie rozpoczęła tegoroczny US Open. Polka bez większych problemów pokonała Emilianę Arango w meczu 1. rundy nowojorskiego turnieju. Chwilę później okazało się, że pobiła kolejne rekordy. W tym jeden należący do Agnieszki Radwańskiej. Niesamowita seria polskiej tenisistki trwa w najlepsze.