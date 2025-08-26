Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ledwo Świątek zeszła z kortu, a tu takie wieści. Niesamowita seria, Radwańska zdetronizowana

Iga Świątek świetnie rozpoczęła tegoroczny US Open. Polka bez większych problemów pokonała Emilianę Arango w meczu 1. rundy nowojorskiego turnieju. Chwilę później okazało się, że pobiła kolejne rekordy. W tym jeden należący do Agnieszki Radwańskiej. Niesamowita seria polskiej tenisistki trwa w najlepsze.

Iga Świątek w 2. rundzie US Open
Iga Świątek w 2. rundzie US OpenSarah StierAFP

Iga Świątek jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w US Open 2025. Polka w pierwszej rundzie zmierzyła się Emilianą Arango i wywiązała się ze swojej roli znakomicie, wygrywając 6:1, 6:2. Całe spotkanie na Arthur Ashe Stadium trwało zaledwie 60 minut. Polka przyzwyczaiła kibiców do tego, że w pierwszych rundach raczej nie przegrywa. W jej historii występów wielkoszlemowych na inaugurację poległa zaledwie raz. Było to na Wimbledonie 2019. Chwilę po pierwszym meczu na US Open pojawił się komunikat organizatorów, mówiący o tym, że po raz kolejny przeszła do historii. - Iga Świątek pobiła rekord Moniki Seles w liczbie wygranych meczów otwarcia z rzędu w erze Open - czytamy.

Świątek pobiła rekord Radwańskiej. Niesamowita seria

To jednak nie wszystko. Portal "OptaAce" znalazł kolejny pobity przez Świątek rekord. Tym razem należący do Agnieszki Radwańskiej.

Iga Świątek jest pierwszą zawodniczką, która dotarła do drugiej rundy w 24. kolejnych turniejach wielkoszlemowych w grze pojedynczej kobiet od czasów Agnieszki Radwańskiej. Seria
czytamy.
Iga Świątek z zaciśniętą pięścią podczas meczu tenisowego US Open, widoczna dynamiczna sylwetka zawodniczki na tle napisu i kolorowego bannera informującego o awansie do drugiej rundy turnieju
Świątek pobiła rekord RadwańskiejX: OptaAceINTERIA.PL

Polka w 2. rundzie zmierzy się z Suzan Lamens. Holenderka na inaugurację pokonała Valerie Glozman 6:4, 6:2.

