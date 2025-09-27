Iga Świątek zameldowała się w trzeciej rundzie turnieju China Open. Na inaugurację w Pekinie pokonała reprezentantkę gospodarzy Yue Yuan 6:0, 6:3. Jak widać po wyniku, pierwszy set poszedł naszej rodaczce gładko. Trwał zaledwie 24 minuty. W drugiej partii 27-latka zaczęła się trochę odgryzać, zaczęła ją od przełamania, ale szybko straciła prowadzenie. Dała kibicom kilka niezłych wymian, w tym skutecznego drop shota w najładniejszej akcji meczu, ale nie była blisko sprawienia niespodzianki.

Jak zwykle zaraz po ostatniej piłce ciekawostkami statystycznymi podzieliła się firma Opta. Okazuje się, że starcie z Yuan było dla raszynianki 150. w turniejach rangi WTA 1000. Odniosła 122. zwycięstwo. Więcej na takim etapie doświadczenia miała tylko Serena Williams - aż 131. Liczą się oczywiście tylko rezultaty od 2009 roku, wtedy pojawił się format takich imprez.

Iga Świątek znowu dostarczyła wrażeń. Kolejny set bez straty gema

50 minut wcześniej - po zakończeniu pierwszej partii - również pojawił się bardzo ciekawy wpis odnośnie "piekarni" Świątek. Zafundowała ona 27-latce tzw. "bajgla", czyli wygrała seta bez straty gema. Zrobiła to już po raz 34. w "tysięcznikach". Awansowała na pozycję liderki w tym zestawieniu. 33 partie w stosunku 6:0 miała Wiktoria Azarenka, 31 Caroline Wozniacki, 29 Simona Halep, a 26 - tu kolejny polski akcent - Agnieszka Radwańska.

W trzeciej rundzie Świątek zmierzy się z Camilą Osorio. Grałą z nią tylko raz, w Australian Open 2023 wygrała 6:2, 6:3. Kolumbijka jest 83. w rankingu WTA. Jeśli druga rakieta świata będzie w tak świetnej dyspozycji jak w sobotę, być może podniesie statystykę "bajgli".

Coco Gauff - Iga Świątek. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek zna smak zwycięstwa w turnieju w Pekinie Pedro PARDO AFP

Iga Świątek staje przed szansą na drugi triumf w China Open JUNG YEON-JE AFP

Iga Świątek rywalizowała z Anastazją Pawluczenkową o awans do czwartej rundy US Open LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP