Iga Świątek napisała rozdział pięknej historii, wygrywając tegoroczny Wimbledon. Do skompletowania Wielkiego Szlema pozostało jej już wygranie "tylko" jednego turnieju - Australian Open. Triumfowała bowiem wcześniej we French Open (2020, 2022, 2023, 2024) i US Open (2022).

Jej zwycięstwo na trawie jest o tyle cenniejsze, że do niedawna gra na tej nawierzchni była dla Igi ogromnym wyzwaniem. Co takiego wydarzyło się, że tenisistka poczuła się pewniej na wimbledońskim korcie? Rąbka tajemnicy uchyla Daria Abramowicz, sztabowa psycholog.

Iga musiała do tego dojrzeć, bo tej trawy się obawiała, ale w tym roku okazało się, że gdy po sezonie na kortach ziemnych Iga pojechała trenować na Majorkę, pojechała do Bad Homburg, to widzieliśmy zupełnie inną dziewczynę

Nie bez znaczenia jest także współpraca Świątek z Wimem Fissette'em. Rozpoczęli wspólne treningi w październiku zeszłego roku. Do niedawna efekty nie wyglądały obiecująco i część ekspertów już zwalniała Belga ze stanowiska szkoleniowca Polki. Teraz muszą zrewidować swoje osądy. Także spekulacje, jakoby między Igą a jej trenerem były jakieś napięcia wydają się teraz mocno przesadzone.

Maciej Ryszczuk ujawnia prawdę o współpracy Igi Świątek i Wima Fissette'a

Część kibiców i ekspertów podnosiła temat relacji na linii Świątek - Fissette i zastanawiała się, czy tenisistka i jej trener dobrze się dogadują. Katalizatorem była sytuacja z lutego, kiedy to po porażce z Mirrą Andriejewą w ćwierćfinale turnieju w Dubaju Polka, schodząc z kortu do szatni, zignorowała wyciągniętą w jej stronę rękę szkoleniowca.

"Porażki to część sportu, tak jak emocje im towarzyszące. W dzisiejszej sytuacji nie ma drugiego dna i proszę o niedorabianie daleko idących teorii, jeśli chodzi o relację Igi z trenerem, która była i jest bardzo dobra" - tłumaczyła wówczas Przeglądowi Sportowemu Daria Sulgostowska, menedżerka PR Świątek.

Lecz to nie całkiem ucięło spekulacje. Plotki być może pójdą w zapomnienie teraz, w obliczu dwóch faktów. Po pierwsze, wygrania przez Igę Wimbledonu. Po drugie, świeżej wypowiedzi fizjoterapeuty i trenera przygotowania motorycznego Świątek, Macieja Ryszczuka.

W rozmowie z Benem Rothenbergiem członek sztabu szkoleniowego tenisistki ujawnia kulisy współpracy Polki i Belga. Zdradza, że "więcej ze sobą rozmawiają". "Raz jest lepiej, raz gorzej, bo Iga potrzebuje twardej ręki na treningach. Lecz po tym, co przeszła końcem zeszłego sezonu, bardziej otworzyła się na trenera, na to, co do niej mówi i tak dalej. Na początku nie było to takie oczywiste" - śmieje się.

Ale zaczęła przekonywać samą siebie: 'Okej, zróbmy to. Muszę wierzyć w to, co on mówi, bo inaczej to nie ma sensu'

Głos zabrał także sam Fissette, który - w rozmowie z Interią Sport - zasygnalizował, że obecna relacja ze Świątek to wynik wielomiesięcznej pracy. "Każdy projekt i każdy zawodnik jest inny. Współpraca z Igą to dla mnie nowe wyzwanie - ona wcześniej pracowała tylko z polskim sztabem, a teraz współpracuje z zagranicznym trenerem, w innym języku. Dobra współpraca opiera się na komunikacji, a komunikacja nie dzieje się z dnia na dzień. Pracowaliśmy nad nią od pierwszego dnia, żebym mógł mówić do niej takimi słowami, które mają dla niej sens, które są jasne. Żeby ją trenować tak, jak tego potrzebuje - zarówno na treningach, jak i w trakcie meczów" - podsumował.

