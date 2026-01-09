Ledwo skończył się mecz, a tu taki komunikat ws. Świątek. WTA ogłasza

Świetnie spisuje się Iga Świątek u progu sezonu, tuż przed wielkoszlemowym Australian Open. W United Cup wygrała wszystkie trzy mecze, choć pierwszy pojedynek - z Evą Lys z Niemiec - początkowo nie przebiegał po jej myśli. Pierwszego seta przegrała 3:6, niezbyt dobrze weszła też w drugiego, lecz ostatecznie pokazała swoją moc i doświadczenie, zwyciężając 3:6, 6:3, 6:4.

W następnym w kolejności starciu z Holenderką Suzan Lamens już po dwóch setach wszystko było jasne. Polka wygrała 6:3, 6:2 i wraz z reprezentacją zameldowała się w fazie pucharowej drużynowych rozgrywek. I tam poszło jej doskonale. Potrzebowała zaledwie 57 minut, by odprawić z kwitkiem Mayę Joint, i to z wynikiem 1:6, 1:6. Po meczu ruszyła lawina komentarzy. Uaktywniła się nawet federacja WTA.

Zachwyty nad Świątek po meczu United Cup. "Przytłoczyła wschodzącą gwiazdę"

Ledwo skończył się mecz z Joint, a WTA wypuściło komunikat, w którym nie szczędzi miłych słów pod adresem Igi Świątek. Ogłaszają, że Polka "przytłoczyła wschodzącą gwiazdę Australii" i że "odniosła przekonujące zwycięstwo", podkreślając jednocześnie wielkie tenisowe doświadczenie wiceliderki rankingu.

"Sześciokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema zdecydowanie kontrolowała wymianę (...). Wygrała sześć gemów z rzędu, wygrywając pierwszego seta 6:1 w 26 minut i już na początku meczu wzbudziła wśród polskich kibiców okrzyki 'Iga'. Jej punkt setowy, zwycięski forhend z obu stron kortu, który minął wyciągniętą Joint, najlepiej podsumował mecz" - czytamy.

Kategorycznie wygraną Igi opisują organizatorzy United Cup. "Dominująca Świątek daje Polsce prowadzenie 1:0 nad Australijczykami w ćwierćfinale United Cup" - oświadczono.

Forma polskiej tenisistki szeroko komentowana jest również na platformie X. Głos zabiera m.in. ekspert Dawid Celt. "Tradycyjnie bardzo mocna fizycznie jest Iga Świątek na początku roku. Widać wykonaną pracę w okresie przygotowawczym. Dzisiaj intensywność narzucona przez IŚ na razie nie osiągalna dla Australijki" - opisuje.

Rozwiń

Podobnych ocen jest więcej. "To był pokaz perfekcyjnej jazdy Igi", "Świetnie oglądało się dzisiaj Igę Świątek. Dominacja nad Mayą Joint w praktycznie każdym elemencie", "Brawo Iga. Ależ popis", "Mecz Igi Świątek z Mayą Joint pojedynkiem do jednej bramki" - piszą kibice i dziennikarze. A trzy grosze dorzuca Polski Związek Tenisowy. "Maya Joint bez żadnych szans. Iga Świątek znakomicie dla polskiej reprezentacji rozpoczęła ćwierćfinałowe spotkanie United Cup z Australią! Kapitalny mecz wiceliderki światowego rankingu" - podsumowano.

Iga Świątek - Maya Joint. Skrót meczu Polsat Sport

Iga Świątek, United Cup 2026 IZHAR KHAN AFP

Iga Świątek, United Cup 2026 IZHAR KHAN AFP

Iga Świątek Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP _ AFP