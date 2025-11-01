Ledwo Iga Świątek wyszła na kort, WTA ogłosiło. Aryna Sabalenka już z trofeum

Aryna Sabalenka na inaugurację WTA Finals zagra z Jasmine Paolini, za którą już pierwszy mecz w Rijadzie. Włoszka u boku swojej rodaczki Sary Errani w sobotę rozpoczęła zmagania w deblu, pokonując w dwóch setach duet Asia Muhammad/Demi Schuurs. W starciu z liderką światowego rankingu czeka ją jednak trudniejsze zadanie, bowiem Białorusinka jest wymieniana w gronie faworytek do sięgnięcia po trofeum.

Tenisistka z Mińska w imprezie wieńczącej sezon stanie przed szansą wywalczenia kolejnego już trofeum w 2025 roku. Sabalenka najpierw wygrała turniej WTA 500 w Brisbane, później dołożyła do tego triumfy w prestiżowych "tysięcznikach" w Miami i Madrycie. Była też bezkonkurencyjna podczas wielkoszlemowego US Open. Co więcej, Białorusinka zagrała też w finałach Australian Open, Indian Wells, Roland Garros i turnieju w Stuttgarcie.

Białorusinka rozpoczęła sezon jako liderka rankingu WTA i na tej pozycji kończy 2025 rok. Goniąca ją Iga Świątek nie wykorzystała bowiem szansy na nadrobienie strat w Azji i już jakiś czas temu stało się jasne, że będzie musiała poczekać do kolejnego sezonu na okazję do zdetronizowania Sabalenki. Ta w Rijadzie została już zresztą doceniona za zwieńczenie sezonu na pierwszej pozycji w rankingu.

Aryna Sabalenka doceniona na start WTA Finals

Po meczu deblowym z udziałem Paolini, a tuż przed rozpoczęciem starcia Igi Świątek z Madison Keys (Polka i Amerykanka trafiły do innej grupy, niż Sabalenka), Białorusinka pojawiła się na korcie w Rijadzie, by odebrać trofeum dla najlepszej zawodniczki sezonu. WTA komunikat w tej sprawie opublikowało w momencie, gdy na korcie znajdowała się już Iga Świątek.

Najlepsza zawodniczka na świecie

Liderka światowego rankingu już w piątek podczas konferencji prasowej dała do zrozumienia, jak ważne jest dla niej kończenie sezonu na pierwszej pozycji w światowym zestawieniu.

"To po prostu pokazuje, jak konsekwentna jestem jako zawodniczka, co jest szalone. Gdybyście cofnęli się o jakieś pięć lat i ktoś powiedziałby mi, że będę tak konsekwentna, byłabym w szoku. To po prostu pokazuje mi, że ciężka praca się opłaca. Mam szczerą nadzieję, że będę dalej robiła to, co robię" - podkreśliła cytowana przez oficjalną stronę WTA.

Sabalenka, która rywalizuje w grupie "Steffi Graf", w niedzielę nie przed godz. 15 czasu polskiego zagra z Jasmine Paolini. Białorusinkę w grupie czekają jeszcze starcia z Amerykankami: Jessiką Pegulą i Coco Gauff.

Aryna Sabalenka najlepszą tenisistką świata w 2025 roku ELSA/GETTY IMAGES via AFP AFP