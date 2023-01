To był ostatni spokojny tydzień w światowym tenisie na bardzo długi czas. Co prawda turniej United Cup zaczął się już w poprzedni czwartek, ale jego wyniki będą zaliczone do rankingów WTA i ATP dopiero za tydzień. Nie było więc żadnych roszad w czołowej setce, pierwszą stał się spadek Japonki Moyuki Uchijimy, która byłą tuż za Magdaleną Fręch na 107. miejscu, a teraz jest 10 pozycji niżej.