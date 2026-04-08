Lawina domysłów. Tajemniczy komunikat o Świątek. To może być prawda

Temat zmiany trenera przez Igę Świątek wywołał - co nietrudno było przewidzieć - ogromne poruszenie w środowisku. Przez media wciąż przelewają się kolejne wypowiedzi tenisowych ekspertów, a także rywalek byłej liderki rankingu, które analizują powody jej decyzji, a także zastanawiają się, co będzie dalej. Część z nich, jak choćby Jessica Pegula oraz Madison Keys, obawiają się, co może wyniknąć z połączenia sił Igi Świątek oraz jej wielkiego idola - Rafy Nadala.

O podgrzanie nastrojów wokół tematu rozstania ze swoją podopieczną zadbał także sam Wim Fissette, który wprawdzie z - jak stwierdził - szacunku dla 24-latki przerwał swoją wypowiedź, nie kontynuując poruszonego przez siebie wątku, lecz jednak zaintrygował samą tezą, którą postawił. Wygłoszony przez niego komunikat jest niezwykle tajemniczy.

Każde słowo, które mówiłem, było dla niej nowe

Intrygujące słowa o Idze Świątek. Co miał na myśli Wim Fissette?

Co mógł mieć na myśli Wim Fissette wypowiadając te słowa? Z tym pytaniem zderzył się w "Misji Sport" na kanale Przeglądu Sportowego Onetu Marek Furjan.

- Powiem szczerze, to jest jeden z ciekawszych cytatów generalnie z tego całego "okresu pofissettowskiego", na który można trafić. Sam się nad tym zastanawiam. Na pewno nie język angielski, bo Iga Świątek świetnie mówi po angielsku, Wim Fissette świetnie mówi po angielsku, więc nie odbieram tego tak dosłownie, jako problemu z komunikacją. Czy jakieś wskazówki, których Iga wcześniej nie słyszała czy przed którymi się broniła? - zastanawiał się znany dziennikarz i komentator.

Po nim głos zabrała jego koleżanka po fachu Justyna Kostyra, która przedstawiła już konkretną teorię dotyczącą palącej kwestii.

- Inny sposób prowadzenia tenisistek, moim zdaniem. Bo jednak Iga do tej pory, przed Wimem Fissettem, pracowała z Piotrem Sierzputowskim i z Tomaszem Wiktorowskim. To są tacy trenerzy, którzy w zasadzie mówią, co masz robić. A ty wykonujesz pewien plan. Wim Fissette - z tego co mówią tenisistki, które z nim pracowały - to jest taki szkoleniowiec, który woli z tobą bardziej omówić ten plan, żeby był ten plan B, plan C, plan D na mecz. Żeby też troszeczkę przeanalizować, troszeczkę omówić meczów. Ja nie wiem, czy Iga jest przekonana po prostu do takiego sposobu trenowania - stwierdziła. A jej koncepcja może okazać się prawdziwa.

Teraz jednak najważniejsze, by owocny okazał się dla Igi Świątek okres pracy z Francisco Roigiem, któremu na kortach w Majorce towarzyszy sam Rafa Nadal, gospodarz miejscowej akademii. A któż jak nie wielki idol, będący legendą tenisa, może pomóc naszej byłej liderce rankingu WTA powrócić na szczyt.

Zobacz również: Tomasz Brożek

Wim Fissette oraz Iga Świątek Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP/AFP, ERIC LALMAND / BELGA MAG / Belga via AFP AFP

Iga Świątek zadowolona przed Miami Open. „Podczas treningów czułam się świetnie". WIDEO