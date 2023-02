"Latająca" Iga Świątek! Genialne zdjęcie Polki podbija sieć

Iga Świątek we wtorek rozpoczęłą rywalizację w turnieju WTA w Dubaju. Opromieniona efektownym triumfem we wcześniejszej imprezie w Dosze Polka rozgromiła Leylah Fernandez, oddając jej łącznie... dwa gemy. 21-latka po krótkiej przerwie od startów, jaką miała po Australian Open imponuje formą. Jedno ze zdjęć, jakie wykonano podczas meczu z Kanadyjką zyskało w sieci wielką popularność. "Kort nie może cię spowolnić, gdy nawet go nie dotykasz" - komentował jego autor.