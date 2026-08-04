Łapie się za głowę po meczu Świątek. "Nie rozumiem, to niepokojące"

Dziwny był pierwszy mecz Igi Świątek na korcie w Toronto. - I trudno coś po takim spotkaniu powiedzieć - przyznaje Andrzej Person. - Pierwszy set 6:0, w drugim było 3:0, a 4:0 wisiało na włosku. I nagle coś się zacięło jak już wiele razy w tym roku.

Znów dwie twarze Igi Świątek

- Iga zaczyna mi przypominać doktora Jekylla i mister Hyde'a. Ona ma w tym sezonie dwie twarze i znów je zobaczyliśmy, choć po pierwszym secie nic na to nie wskazywało. Już tak dobrze szło, już kamień spadał nam z serca i nagle wszystko się urwało. Nagle trafił się gem, który trwał bardzo, ale to bardzo długo i nawet, jak Iga go wygrała, to wciąż nie mogliśmy być niczego pewni.

Person przyznaje, że wiele o grze Świątek mówią statystyki. - W pierwszym secie mieliśmy trzy, może cztery niewymuszone błędy, a w drugim ponad dwadzieścia. Od razu przełożyło się to na granie i na wynik. I nie rozumiem, jak do tego doszło. Czeszka nie jest słabą zawodniczką. W ogóle Czesi mają świetną szkołę tenisa, w ostatnim finale grały dwie tenisistki z tego kraju. Jednak Iga będąca przez tyle czasu na szczycie nie powinna mieć takich problemów z kimś, kto dopiero zaczyna się rozpychać łokciami. Beljek ma talent, idzie ostro, ale nawet z racji warunków nie powinna być dla Świątek trudną przeszkodą - zauważa Person.

Zaniepokojony grą Świątek w drugim secie

W tym momencie nasz ekspert zaczął chwalić Beljek, wyliczać jej zalety i nagle złapał się na tym, że są jednak ważniejsze sprawy. - Choćby to, dlaczego u Igi znów nastąpił ten moment przestoju. To jest naprawdę dziwne i niepokojące. Mam tylko nadzieję, że następny mecz taki nie będzie. A na bazie tego pierwszego nie można powiedzieć niczego o szansach Igi. Długo sądziłem, że będzie godzina grania i pod prysznic, a nagle takie męki, tyle bałaganu i chaosu - wylicza Person.

Wiele mówiło się ostatnio, że ważne będzie to, by wróciła radość z gry u Świątek. Czy Person to zauważył? - Był uśmiech na twarzy Igi, ale czy była radość, to tego nie wiem. Wiem, że nie było trenera Francisco Roiga, ale ma przyjechać do Cincinatti. Natomiast wracając do spotkania, to na pewno znów było trochę nerwów. Może nie jakiejś frustracji z rzucaniem rakietą włącznie, ale te nerwy były. Ważne, że nie takie, jak w Wimbledonie, gdzie Iga mocno się nam posypała.

Liczy jednak na przełamanie u Świątek

- Zawsze jednak staram się być dobrej myśli. Po tak długiej przerwie nigdy nie jest łatwo grać na określonej nawierzchni. Iga odpoczywała od samego grania ponad miesiąc, a na betonie nie grała jeszcze dłużej. I tak sobie myślę, że dlatego trzeba mieć nadzieję. W końcu Iga to jest wielka gwiazda, a jej możliwości są przeogromne - dodaje Person.

Nasz rozmówca zwraca jeszcze uwagę, że drabinka też sprzyja zrobieniu dobrego wyniku, bo w kolejnej rundzie nie będzie wielkiej rywalki, a potem może być co prawda Marta Kostiuk, ale to też nie jest powód do załamywania rąk. - Iga ostatnio z nią przegrała, ale to nie jest zawodniczka nie do przejścia. Brawa dla polskiej trener Kostiuk, ale Ukrainka ma jeszcze wiele braków, a Świątek, kiedy gra swój tenis, to jest kompletna - kwituje Person.

Iga Świątek w meczu z Sarą Bejlek Robert Prange Getty Images

Iga Świątek rywalizowała z Sarą Bejlek o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Toronto Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Sara Bejlek. FADEL SENNA AFP





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